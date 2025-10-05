Peleador de box pierde el control en pleno combate y lanza una patada a su rival que lo descalificó

Ángel Tashiro Fierro perdió el control y agredió a su rival con una patada descalificadora en pleno combate de boxeo. | Foto: composición LR/TikTok

Un insólito momento se vivió durante un combate de boxeo realizado en Tijuana, México, entre Ángel Tashiro Fierro y Abraham ‘Bombi’ Cordero. En plena pelea, Fierro lanzó una patada que sorprendió a los espectadores por el accionar del pugilista mexicano, en una noche que prometía regalar grandes emociones.

La patada que descalificó a Ángel Tashiro Fierro

La pelea se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de Tijuana, un recinto habitual para grandes enfrentamientos de boxeo. El infortunado suceso ocurrió después de que Tashiro Fierro lanzara una patada, una clara muestra de su intento por dominar el cuadrilátero.

Precisamente en el tercer round, luego de que Cordero conectara una derecha contundente al rostro de Fierro, este perdió el control ante la mirada de todos los espectadores. El referí intervino de inmediato para calmar la situación; sin embargo, el propio Tashiro ignoró la autoridad del juez, lo que provocó su inevitable descalificación.

Tras la agresión, el equipo de seguridad subió al ring para separar a los boxeadores e impedir que la situación pasara a mayores. Durante el incidente, Abraham Cordero cayó de rodillas y recibió la asistencia médica correspondiente. Luego, el anuncio oficial confirmó la descalificación de Fierro y la victoria de Cordero, quien ostenta un récord de 16 victorias, 6 derrotas y 2 empates.

La posible sanción que podría afrontar Ángel Tashiro Fierro

El presidente de la comisión local, Diego ‘El Pelucho’ Morales, declaró para el medio ‘El Imparcial’ que el pugilista mexicano podría recibir una sanción por violar la norma que rige el boxeo. Además, expresó su sorpresa ante la mala conducta de Ángel Tashiro Fierro.

''Fíjate que fue una lástima porque había sido una noche de muy buenas peleas. La verdad es que hubo muy buena respuesta del público. Todo estaba sensacional y de repente me sorprendió este acto que hizo Tashiro. Es que no tiene calificativo. Actuamos bajo el reglamento en la decisión. El próximo martes es cuando tendremos la junta semanal y vamos a examinar el caso, pero sí, viene una fuerte suspensión para este muchacho'', sostuvo.