¡Se retira! Westcol no podrá volver a boxear tras su derrota contra Mario Bautista en el Supernova Strikers 2025

Tras su participación en el Supernova Strikers en México, el popular streamer colombiano anunció su retiro del cuadrilátero. La lesión que sufrió al final de su enfrentamiento contra Mario Bautista fue más grave de lo que se pensaba, ya que sanarla requiere una delicada operación en su hombro, con la condición de que abandone por completo el deporte.

“Hay malas noticias. Bueno, no sé si malas o buenas. Ya no puedo volver a boxear, ni aunque me operen”, dice el streamer en una historia de Instagram, desde el centro de salud en el que fue atendido. Westcol venía de otro evento de boxeo donde también perdió, pero esta vez, recibió un golpe que lo hizo caer mal, generando su lesión.

La pelea de Westcol en el Supernova Strikers

El pasado domingo 17, se celebró la primera edición del Supernova Strikers, un evento de boxeo que reune a diversas celebridades del internet para medirse en el ring. El combate entre Westcol y Mario Bautista, un cantante mexicano, era de las más esperadas de la noche, debido a toda la polémica en torno a su rivalidad.

Incluso había una apuesta de por medio: el perdedor se debía rapar la cabeza delante de todo el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. El combate inició con normalidad, mostrando la ferocidad de ambas estrellas del internet. Sin embargo, al final del segundo asalto el mexicano le conectó un golpe con la izquierda que derribó a su rival. El colombiano se logró poner de pie, pero ya no tenía fuerzas para seguir con la pelea, por lo que se declaró un nocaut técnico.

Westcol no podrá boxear otra vez

Tras la entrega del título, Westcol solicitó una silla, ya que no aguantaba el mantenerse de pie. Desde entonces, se notó que su hombro derecho estaba salido, tal como mostró en los rayos X que mostró en sus historias de Instagram. Desde ahí no solo confirmó que deberá ser operado de urgencia, sino que debía dejar de practicar el deporte, debido a la gravedad de su caso.

Finalmente, confesó que se trataba de una irresponsabilidad suya, ya que sintió el daño en su hombro antes de la caída. El decidió continuar con el combate porque se sentía ganador, pensando que podía terminarla mucho antes. Asimismo, hace algunas semanas peleó en La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, donde peleó con The Grefg, también por nocaut técnico.