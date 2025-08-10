HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

La historia de la pelea entre Billy Collins Jr. y Luis Resto: guantes con yeso y una condena a prisión

El resultado de la pelea de boxeo no se comparó con las consecuencias que tuvieron los protagonistas, que incluyó la caída en vicios hasta perder la vida.

La pelea entre Luis Resto y Billy Collins Jr. dejó una marca en el boxeo, sobre todo por las consecuencias tras el combate.
La pelea entre Luis Resto y Billy Collins Jr. dejó una marca en el boxeo, sobre todo por las consecuencias tras el combate. | Foto: Composición LR / Youtube / HBO

La historia de la pelea entre Billy Collins Jr. y Luis Resto es una de las más oscuras y trágicas del boxeo. Pese a que la disciplina esté gozando de una gran popularidad, por eventos como 'La velada del año' y 'La noche dorada', este episodio representa uno de lo más infames momentos del deporte en general. El terrible resultado y lo que ocasionó aquella derrota dejó un dolor imborrable en el cuadrilátero.

El protagonista fue Billy Collins Jr., un ascendente púgil estadounidense de 21 años con una carrera prometedora y récord, hasta ese momento, casi imbatible. Él se mediría contra Luis Resto, un boxeador panameño que no tenía cuyo recorrido no era el mejor: a sus 28 años contaba con apenas 20 victorias, 8 derrotas y 2 empates. El público apoyaba a la joven promesa, pero su rival decidió que estaría en contra de las posibilidades: sus entrenadores alteraron sus guantes y lo vendaron con yeso.

PUEDES VER: Alejandra 'Locomotora' Oliveras, multicampeona argentina de boxeo, fallece por ACV y embolia pulmonar a los 47 años

lr.pe

Así fue la trágica pelea entre Billy Collins Jr. y Luis Resto

El hecho tuvo lugar en mítico Madison Square Garden, el 16 de junio de 1983. La pelea entre Collins y Resto calentaría los motores para el enfrentamiento de la noche: Davey Moore, campeón superwélter de la AMB, y Roberto Durán. Pese a la expectativa, el americano sin duda era el favorito: venía con un impecable 11-3 a sus cortos 21 años.

Sonó la campana e inició el combate. En el segundo round, el público no podía creer que la estrella ya contaba con una herida abierta y su rostro, hinchado de golpes, demostraba que la pelea no estaba a su favor. En los siguientes asaltos, Luis Resto siguió mostrándose superior, demoliendo a Collins y desfigurando cada vez más su cara. El joven respondía, enganchaba golpes y no bajaba la guardia, pero la ferocidad del puertorriqueño lo terminó derrotando.

PUEDES VER: Usuarios se conmueven ante llanto de Cristorata tras perder contra Cañita en 'La noche dorada': "Eso dolió a muchos"

lr.pe

Luego de los 10 rounds, el árbitro y los jurados declararon la victoria de Resto, ganando $10,000 y consolidando la mejor victoria de su carrera. Así, se acercó a la esquina de su rival a felicitarlo por el esfuerzo. Ahí fue que el entrenador y padre de Collins, Ray, notó que los guantes del púgil estaban notoriamente alterados: habían removido el 50% del relleno reglamentario y habían puesto yeso húmedo en el vendaje del púgil antes de la pelea.

Las consecuencias deportivas para Luis Resto

Lo que siguió fue una investigación tanto en las autoridades del deporte como las judiciales y policiales. Resto clamaba que él no sabía de la alteración a sus guantes, pero la Comisión Atlética de Nueva York (NYSAC) declaró que era un boxeador experimentado, que pudo notar enseguida la manipulación de sus guantes. Él y sus entrenadores, 'Panama' Lewis y Pedro Alvarado, fueron suspendidos de por vida como coachs, mientras que el púgil, solo un año.

Luis Resto, años después, posando junto a una foto del rostro desfigurado de Collins Jr, para un documental. Foto: Eric Drath

Luis Resto, años después, posando junto a una foto del rostro desfigurado de Collins Jr, para un documental. Foto: Eric Drath

PUEDES VER: Streamer francés Shadoune revela que gastó US$ 6.050 en prepararse y enfrentar a Glogloking en la Noche Dorada: " Fue US$ 1.200 al mes"

lr.pe

El último round para Billy Collins

Pero, sin duda, la peor parte se la llevó Collins. Después de la pelea, fue obligado a retirarse, ya que los constantes golpes de Resto ocasionaron un desgarre de iris, lo que le daría una visión borrosa de por vida. Había quedado fuera del ring cuando estaba iniciando su camino. Intentó recomponerse, pero el problema de sus ojos le impedía desarrollarse en cualquier tipo de trabajos.

Así, la joven promesa buscó refugio en el alcohol. Su esposa lo abandonó junto a su hija y la relación con su familia se volvió distante y conflictiva. Así, en marzo de 1984, 8 meses después de su pelea con Resto, se subió a su auto borracho junto a su amigo John Duke, tras discutir con su hermana y su padre. Minutos después, el vehículo cayó a un arroyo seco, matando a Collins Jr. en el acto.

"No murió en ese accidente. Fue asesinado en Nueva York", declaró su padre Billy Collins Sr., su padre, quien inició un proceso legal para denunciar por agresión a los involucrados en la noche de pelea. Así, la Corte Suprema del Estado de Nueva York encontró culpables a Resto y a Lewis. El púgil recibió una condena de entre uno y tres años en prisión, mientras que en su entrenador, entre dos y seis. Tras estar en prisión, ambos intentaron retomar sus carreras, sin mucho éxito, sobre todo para Luis, que no se sumergió en las drogas y vivió un tiempo en la calle.

Notas relacionadas
Usuarios se conmueven ante llanto de Cristorata tras perder contra Cañita en 'La noche dorada': "Eso dolió a muchos"

Usuarios se conmueven ante llanto de Cristorata tras perder contra Cañita en 'La noche dorada': "Eso dolió a muchos"

LEER MÁS
Streamer francés Shadoune revela que gastó US$ 6.050 en prepararse y enfrentar a Glogloking en la Noche Dorada: " Fue US$ 1.200 al mes"

Streamer francés Shadoune revela que gastó US$ 6.050 en prepararse y enfrentar a Glogloking en la Noche Dorada: " Fue US$ 1.200 al mes"

LEER MÁS
Deyvis Orosco reta al anfitrión de La Noche Dorada para la próxima edición: "He peleado bastante"

Deyvis Orosco reta al anfitrión de La Noche Dorada para la próxima edición: "He peleado bastante"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dueño de Melgar protagoniza tensa discusión con hinchas en el Gallardo tras caer ante Sporting Cristal: "Te estoy dando la cara acá"

Dueño de Melgar protagoniza tensa discusión con hinchas en el Gallardo tras caer ante Sporting Cristal: "Te estoy dando la cara acá"

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

LEER MÁS
República Dominicana vs Colombia EN VIVO, final Copa Panamericana de voleibol femenino 2025: horario y dónde ver

República Dominicana vs Colombia EN VIVO, final Copa Panamericana de voleibol femenino 2025: horario y dónde ver

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS
Sporting Cristal sigue imparable en el Torneo Clausura: venció 1-0 a Melgar y se ubica en lo más alto del certamen

Sporting Cristal sigue imparable en el Torneo Clausura: venció 1-0 a Melgar y se ubica en lo más alto del certamen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Deportes

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota