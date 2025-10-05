HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

José 'Pepe' Soto asegura que Alianza Lima aún tiene opciones reales para ganar el Torneo Clausura 2025: ''Todavía no hay un campeón''

José 'Pepe' Soto analizó las posibilidades de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025, a pesar de la ventaja que le lleva Universitario de Deportes en la tabla de posiciones.

José 'Pepe' Soto todavía cree que Alianza Lima tiene opciones de ganar el Torneo Clausura 2025.
José 'Pepe' Soto todavía cree que Alianza Lima tiene opciones de ganar el Torneo Clausura 2025. | Foto: composición LR/De Contra/Latina Noticias

El exfutbolista peruano José 'Pepe' Soto habló sobre las posibilidades de Alianza Lima para ganar el Torneo Clausura 2025 y aseguró que, a pesar de la considerable ventaja que le saca Universitario en la tabla de posiciones, el cuadro 'blanquiazul' todavía tiene que luchar hasta la última jornada.

Las posibilidades de Alianza Lima de ganar el Torneo Clausura 2025

El referente del equipo 'íntimo' mencionó en su reciente entrevista para 'De contra' que Alianza Lima tiene la obligación de formar un plantel competitivo para ganar el torneo local, pero también resaltó la gran campaña a nivel internacional tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Además, indicó que el equipo dirigido por Néstor Gorosito tiene la obligación de luchar hasta el final para llegar con opciones intactas de consagrarse campeón nacional.

PUEDES VER: 'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

lr.pe

''Alianza siempre arma un buen plantel para buscar el título local. En el medio se dio la Copa Libertadores, quedó tercero y también se dio la Copa Sudamericana que nos ilusionó a todos, pero ahora tienen que pelear, a pesar de que esté difícil el panorama. Matemáticamente, todavía no hay un campeón'', declaró.

El panorama de Alianza Lima en el Torneo Clausura

A pesar de que el cuadro 'blanquiazul' no tiene mucho margen de error y de que las posibilidades son mínimas, el exzaguero cree que Alianza Lima tiene con qué ganar sus siguientes encuentros, mientras espera que los equipos de arriba cedan puntos.

PUEDES VER: Alianza Lima sucumbe en Huánuco: perdió 2-1 ante Alianza Universidad y se complica más en el Torneo Clausura 2025

lr.pe

''El margen de error es mínimo, Alianza tiene que ganar todo, es lo que único que nos queda, ganar absolutamente todo y esperar que los de arriba cedan puntos'', puntualizó.

El sentimiento 'blanquiazul' a flor de piel

Finalmente, también dejó en evidencia su cariño por la 'blanquiazul' y expresó que Alianza Lima es más que un sentimiento que mueve a una multitud entera, por lo que el sufrimiento forma parte del ADN del cuadro de La Victoria.

''Si no se sufre, no es Alianza. Tiene que haber un polo que diga en el medio: ''''pare de sufrir'''', sentenció

