Johnny Vidales es uno de los nombres más destacados de la Liga 1 2025 tras marcar 10 anotaciones en 10 fechas disputadas en el torneo local, lo que lo mantiene como el máximo goleador en lo que va de la temporada. Su buen arranque de año habría colocado a ‘Agujita’ como serio candidato para reforzar a Goiás, según informaron medios de Brasil, los cuales reportaron que el delantero de 33 años fue ofrecido al Emeraldino por el propio entorno del jugador.

Frente a la situación de perder a su jugador estrella, ADT reaccionó rápido y está dispuesto a dejar a Vidales, siempre y cuando los equipos interesados ofrezcan un monto de dinero razonable. De concretarse este fichaje, ‘Pícoro’ podría salir nuevamente al extranjero luego de su paso por el Parma de Italia, ND Gorica de Eslovenia y el Marítimo de Portugal.

Según información reportada por RTI Esporte, Jhonny Vidales habría sido ofrecido al Goiás, que actualmente milita en la Serie B de Brasil. El entorno del delantero de ADT fue el encargado de acercar el nombre del jugador de 33 años a las oficinas del cuadro Esmeraldino, pues, tal como precisa, el futbol ‘carioca’ es una buena opción para el goleador de la Liga 1.

“Los agentes de Vidales están haciendo movimientos y ven al fútbol brasileño como una buena opción para el deportista”, inició el medio. Además, dio detalles del gran presente que atraviesa Vidales en el torneo peruano, donde sorprendió por su gran olfato de cara al arco rival.

“De manera increíble, Jhonny ha despertado su talento goleador en el inicio de la temporada 2025 vistiendo la camiseta de Asociación Deportiva Tarma. En concreto, registra una diana por partido. Al día de hoy se posiciona como el máximo artillero del Torneo Apertura con 10 conquistas”, detalló el medio”, sostuvo.

¿Qué decisión tomó ADT ante el ofrecimiento de Johnny Vidales al Goiás?

Ante el ofrecimiento a Goiás, ADT se encuentra en una encrucijada. La posibilidad de que Johnny Vidales fiche por el cuadro brasileño representa una oportunidad para que el jugador dé el salto a un fútbol de mayor visibilidad, pero también podría significar perder a uno de sus jugadores más destacados en un momento crucial de la temporada. Sin embargo, el club no pondría trabas para su partida, solo si se cumple con el monto que exige.

“El club pretende aceptar la primera propuesta del exterior que supere los R$2 millones (350.000 dólares). Internamente, existe el entendimiento de que el jugador, incluso con 33 años tiene un valor de mercado de más de R$2 millones. Sin embargo, el club no quiere correr el riesgo de perder al deportista sin una compensación económica. Goiás no fue el único club contactado por el cuerpo técnico del jugador y aún no hubo respuestas de Esmeraldino”, añadió RTI Esporte.