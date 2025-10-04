HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
Fútbol Peruano

Alineaciones Alianza Lima contra Alianza Universidad: el sorpresivo 11 de Néstor Gorosito para seguir con vida en el Torneo Clausura

Tras vencer a Atlético Grau, ahora Alianza Lima se prepara para visitar a Alianza Universidad en Huánuco. Íntimos solo necesitan ganar para seguir en la pelea por el Torneo Clausura.

Alianza Universidad llega tras 4 derrotas consecutivas, mientras que Alianza Lima viene de ganar. Foto: composición LR/CSDC Alianza Universidad de Huánuco/Paloma Del Solar
Alianza Universidad llega tras 4 derrotas consecutivas, mientras que Alianza Lima viene de ganar. Foto: composición LR/CSDC Alianza Universidad de Huánuco/Paloma Del Solar

Alianza Lima y Alianza Universidad jugarán este domingo 5 de octubre en el Estadio Municipal "Heraclio Tapia León" por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Los de Néstor Gorosito volvieron al triunfo en la fecha pasada tras una semana complicada en la que quedaron eliminados de la Copa Sudamericana y perdieron contra Cienciano. Ahora, blanquiazules, que suman 18 unidades en la tabla de posiciones, van por 3 puntos vitales que lo acerquen a Universitario, único líder.

El equipo de Néstor Gorosito se impuso 2-1 ante Atlético Grau en Matute y se ubicó cuarto en la clasificación. Por otro lado, Alianza Universidad atraviesa un momento complicado tras encontrarse en zona de descenso en la Tabla Acumulada. Los de Roberto Mosquera vienen de caer goleados 5-1 frente a Sport Huancayo.

PUEDES VER: Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

lr.pe

Alianza Lima contra Alianza Universidad: posible alineación de los blanquiazules

Para este partido, Gorosito volvería a apostar por Paolo Guerrero en el ataque. Josué Estrada también volvería a ser titular.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Josué Estrada, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Alianza Lima contra Alianza Universidad: posible alineación de UDH

  • Alianza Universidad: Pedro Ynamine, Rick Campodonico, Otavio Gut, Paolo Fuentes, Edwin Gómez, Gerson Iraola, Carlos Ascues, Edson Aubert, Marcos Lliuya, Jeremy Canela y Yorleys Mena.

¿A qué hora juegan Alianza Lima contra Alianza Universidad?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Alianza Universidad está programado para jugarse este domingo 5 a partir de las 12.00 p. m. (hora local).

PUEDES VER: Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: 'Si ellos quieren, están en su derecho'

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima contra Alianza Universidad?

En Perú, el partido Alianza Lima contra Alianza Universidad será transmitido por L1 MAX, señal que cuenta con los derechos de TV de la mayoría de equipos de la Liga 1.

Notas relacionadas
Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

LEER MÁS
Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

LEER MÁS
Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima contra Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Canal confirmado Alianza Lima contra Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Abogado de Ayacucho FC asegura que defenderán su permanencia en la Liga 1: “Hemos ganado en primera instancia”

Abogado de Ayacucho FC asegura que defenderán su permanencia en la Liga 1: “Hemos ganado en primera instancia”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Fútbol Peruano

Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025