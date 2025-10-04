Alianza Lima y Alianza Universidad jugarán este domingo 5 de octubre en el Estadio Municipal "Heraclio Tapia León" por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Los de Néstor Gorosito volvieron al triunfo en la fecha pasada tras una semana complicada en la que quedaron eliminados de la Copa Sudamericana y perdieron contra Cienciano. Ahora, blanquiazules, que suman 18 unidades en la tabla de posiciones, van por 3 puntos vitales que lo acerquen a Universitario, único líder.

El equipo de Néstor Gorosito se impuso 2-1 ante Atlético Grau en Matute y se ubicó cuarto en la clasificación. Por otro lado, Alianza Universidad atraviesa un momento complicado tras encontrarse en zona de descenso en la Tabla Acumulada. Los de Roberto Mosquera vienen de caer goleados 5-1 frente a Sport Huancayo.

Alianza Lima contra Alianza Universidad: posible alineación de los blanquiazules

Para este partido, Gorosito volvería a apostar por Paolo Guerrero en el ataque. Josué Estrada también volvería a ser titular.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Josué Estrada, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Alianza Lima contra Alianza Universidad: posible alineación de UDH

Alianza Universidad: Pedro Ynamine, Rick Campodonico, Otavio Gut, Paolo Fuentes, Edwin Gómez, Gerson Iraola, Carlos Ascues, Edson Aubert, Marcos Lliuya, Jeremy Canela y Yorleys Mena.

¿A qué hora juegan Alianza Lima contra Alianza Universidad?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Alianza Universidad está programado para jugarse este domingo 5 a partir de las 12.00 p. m. (hora local).

¿Dónde ver Alianza Lima contra Alianza Universidad?

En Perú, el partido Alianza Lima contra Alianza Universidad será transmitido por L1 MAX, señal que cuenta con los derechos de TV de la mayoría de equipos de la Liga 1.