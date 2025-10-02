Alianza Lima se recuperó en el Torneo Clausura y volvió al triunfo tras las duras dura derrotas ante U. de Chile y Cienciano. Los íntimos derrotaron a Atlético Grau 2-1 con goles de Alan Cantero y Josué Estrada, y sumaron 18 puntos en el campeonato. Al equipo que comanda Néstor Gorosito, quien aún se encuentra suspendido por la Comisión Disciplinaria de la FPF, aún le quedan 6 partidos por jugar, siendo el encuentro ante Alianza Universidad el próximo reto. El encuentro ante el club que dirige Roberto Mosquera se disputará el domingo 5 de octubre desde las 12.00 p. m. (hora local).

Alianza Universidad atraviesa un duro presente al ubicarse en la tabla acumulada en zona de descenso. Los blaugranas vienen de caer 5-1 ante Sport Huancayo en calidad de visita y necesitan sumar de manera imperativa para escalar posiciones. Actualmente, se ubican en el puesto 16 con 10 puntos.

Canal de TV del Alianza Lima contra Alianza Universidad

El canal de TV para ver el Alianza Lima contra Alianza Universidad será L1 MAX en todo el Perú. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Puerto Rico: Fanatiz

USA: Fanatiz.

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima contra Alianza Universidad?

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Alianza Lima contra Alianza Universidad. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Próximos partidos de Alianza Lima y Alianza Universidad

Tras jugarse este partido, Alianza Lima recibirá a Sport Boys en Matute el próximo jueves 16 de octubre. Alianza Universidad, por su parte, también tendrá un duro contra Melgar el martes 14 de este mes.