HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Mira EN VIVO Curwen en La República
Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     
Fútbol Peruano

Canal confirmado Alianza Lima contra Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima encontró calma con el triunfo ante Atlético Grau en Matute y ahora deberá viajar a Huánuco para medirse contra Alianza Universidad, de Roberto Mosquera.

Alianza Lima registra 5 triunfos en el Clausura y Alianza Universidad 3 victorias. Foto: composición LR/Paloma Del Solar/Alianza Universidad
Alianza Lima registra 5 triunfos en el Clausura y Alianza Universidad 3 victorias. Foto: composición LR/Paloma Del Solar/Alianza Universidad

Alianza Lima se recuperó en el Torneo Clausura y volvió al triunfo tras las duras dura derrotas ante U. de Chile y Cienciano. Los íntimos derrotaron a Atlético Grau 2-1 con goles de Alan Cantero y Josué Estrada, y sumaron 18 puntos en el campeonato. Al equipo que comanda Néstor Gorosito, quien aún se encuentra suspendido por la Comisión Disciplinaria de la FPF, aún le quedan 6 partidos por jugar, siendo el encuentro ante Alianza Universidad el próximo reto. El encuentro ante el club que dirige Roberto Mosquera se disputará el domingo 5 de octubre desde las 12.00 p. m. (hora local).

Alianza Universidad atraviesa un duro presente al ubicarse en la tabla acumulada en zona de descenso. Los blaugranas vienen de caer 5-1 ante Sport Huancayo en calidad de visita y necesitan sumar de manera imperativa para escalar posiciones. Actualmente, se ubican en el puesto 16 con 10 puntos.

PUEDES VER: Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: 'Si ellos quieren, están en su derecho'

lr.pe

Canal de TV del Alianza Lima contra Alianza Universidad

El canal de TV para ver el Alianza Lima contra Alianza Universidad será L1 MAX en todo el Perú. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

  • Canadá: Fanatiz
  • México: Fanatiz
  • Puerto Rico: Fanatiz
  • USA: Fanatiz.

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima contra Alianza Universidad?

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Alianza Lima contra Alianza Universidad. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: 'Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival'

lr.pe

Próximos partidos de Alianza Lima y Alianza Universidad

Tras jugarse este partido, Alianza Lima recibirá a Sport Boys en Matute el próximo jueves 16 de octubre. Alianza Universidad, por su parte, también tendrá un duro contra Melgar el martes 14 de este mes.

Notas relacionadas
¿Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina?

¿Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina?

LEER MÁS
Golpean a streamer Fanodric en partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

Golpean a streamer Fanodric en partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Matías Di Benedetto rompe su silencio al ser acusado de "desleal" por Sport Boys tras lesión a jugador: "Jamás he sido..."

Matías Di Benedetto rompe su silencio al ser acusado de "desleal" por Sport Boys tras lesión a jugador: "Jamás he sido..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Fútbol Peruano

Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

Mr. Peet apunta sobre el VAR tras polémico pisotón de Inga en triunfo de Universitario: "Se maneja con criterios distintos"

Alan Cantero señaló el sentir de Alianza Lima tras eliminación en Copa Sudamericana: “Nos había tocado un poco”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025