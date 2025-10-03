El creador de contenido peruano Fanodric se pronunció en sus redes sociales luego de haber sido víctima de una agresión por parte de un grupo de hinchas aliancistas, mientras se encontraba con su enamorada, su padre y un amigo cercano en la zona de oriente del estadio Alejandro Villanueva, durante el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau.

El streamer relató cómo vivió aquel momento en el que un grupo de aficionados lo rodeó hasta agredirlo físicamente. En ese contexto, condenó con firmeza el comportamiento de los hinchas y dejó entrever que detrás de este accionar podría haber existido una orden proveniente de alguien vinculado al club victoriano.

La postura de Fanodric tras ser agredido en 'Matute'

Con un semblante firme, el streamer relató que un grupo de personas lo rodeó con la intención de amenazarlo y amedrentarlo, no solo a él, sino también a sus seres más cercanos, entre ellos su padre, un amigo íntimo y su pareja. Además, subrayó que en ningún momento se evidenció desinterés por parte de su novia en auxiliarlo, y que su intención siempre fue proteger a sus seres queridos.

“Yo llegué a mi casa conforme y tranquilo de que a mi papá ni a mi pareja les pasó nada, porque en una situación así es mi deber protegerles. Ese era mi mayor temor en ese momento. Lo que me fastidia es que haya personas malintencionadas que critiquen a Majo. Ahora resulta que todas las mujeres tienen que ser como Jackie Chan. No eran tres ni cuatro matones, eran muchos más. Me emboscaron más de 15 personas. Ustedes creen que con su 1.50 de estatura se va a plantar e intimidar a alguien. Lo que no iba a permitir es que le falten el respeto”, respondió ante las críticas.

En ese sentido, continuó defendiendo a su pareja al señalar que ella sufrió un ataque de shock durante el incidente y resaltó que no quería que le ocurriera nada malo.

“No sé de dónde sacan que ella no hizo nada o que se estaba riendo. Ella tuvo un ataque de pánico, y algunos esperaban que se levantara y se enfrentara a los agresores. Un hombre de bien tiene el deber de proteger a su pareja. Dos o tres golpes los puedo soportar, pero no puedo permitir que le toquen un solo pelo”, expresó.

La ''presunta persona'' que estaría detrás de la agresión

Además, el streamer reflexionó sobre lo sucedido y sostuvo que detrás del incidente pudo haber alguien que buscó hacerlo pasar un mal momento junto a sus seres queridos. No obstante, aclaró los motivos de la emboscada y enfatizó que en ningún momento se expresó en contra del club de sus amores, con lo cual despejó cualquier duda sobre su lealtad a la camiseta blanquiazul.

''Sé que esto ha sido con mucha maldad dirigida por alguien envidioso y resentido. Definitivamente, alguien muy cobarde para mandar alrededor de 20 personas y actuar presuntamente con la policía, porque sabían lo que iba a pasar'', reflexionó.