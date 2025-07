Alianza Lima suma refuerzo internacional tras partida de Julieta Lazcano: "Una 'Reina del Caribe'"

La partida de la olímpica Julieta Lazcano tomó por sorpresa a los hinchas de Alianza Lima. Sin embargo, la dirigencia blanquiazul sigue presente en el mercado de fichajes y anunciaron un nuevo refuerzo internacional: la dominicana Yanlis Féliz jugará en La Victoria con miras al inicio de la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes.

A través de sus redes sociales, la institución íntima anunció la contratación de la voleibolista internacional con la selección de República Dominicana. Esta será su primera experiencia en el torneo peruano.

Anuncio de Yanlis Féliz como nueva jugadora de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima Vóley

Alianza Lima ficha a Yanlis Féliz

Con 25 años y 1.81 cm, Yanlis Féliz representó a la selección de República Dominicana en competiciones internacionales como la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2024; incluso, estuvo en la pre lista de convocadas de las 'Reinas del Caribe' para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"¡Bienvenida, Yanlis! Una 'Reina del Caribe', ahora en la Victoria", fue el mensaje que subió Alianza Lima para recibir a su nueva receptora exterior.

Julieta Lazcano se despidió de Alianza Lima

La semana pasada, Alianza Lima sorprendió a sus aficionados al anunciar la partida de Julieta Lazcano. En medio de este panorama, fue la propia jugadora de 36 años quien se encargó de revelar los motivos de esta decisión.

"A mi querida hinchada blanquiazul: hoy les cuento que no sigo en Alianza, pero la razón es que no voy a jugar esta temporada al vóley. Es una decisión de vida, nada tiene que ver el club. Ellos han sido excelentes conmigo y siempre lo agradeceré de corazón. Además de deportista tengo mi vida personal. Tengo 36 años y otros proyectos que requieren mi energía y dedicación. Así como dejé mi corazón en la cancha la temporada pasada, me toca poner el corazón en otros sueños personales (...)", indicó en su cuenta de Instagram.

Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley

Hasta el momento, Alianza Lima confirmó 4 refuerzos para la próxima temporada. Las dirigidas por Facundo Morando no solo buscarán el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley, también tendrán que disputar el Mundial de Clubes 2025 y el Sudamericano de Clubes 2026.