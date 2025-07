Perú sorprendió a todos en la Copa América 2025 no solo al conseguir la medalla de plata, sino también al derrotar 3-1 a Brasil luego de 32 años. El entrenador Antonio Rizola conversó en exclusiva con La República Deportes sobre el exitoso torneo continental y el futuro del voleibol peruano. El experimentado DT, pese al buen resultado obtenido en el reciente torneo, reveló lo complicado que será clasificar a los Juegos Olímpicos.

Los hinchas del deporte de la net se volvieron a ilusionar por el histórico subcampeonato en la Copa América. No obstante, el técnico de 66 años se sinceró al ser consultado sobre Los Ángeles 2028. En ese sentido, recordó que Perú fue el segundo peor equipo de los 24 que disputaron el último Torneo Preolímpico, por lo cual el regreso a la gloria se vuelve todavía más difícil sobre el papel.

- ¿Estamos lejos de volver a ver a Perú en los Juegos Olímpicos?

- Hoy clasificarse a los Juegos Olímpicos no depende solamente de tu trabajo. Depende de un nuevo sistema de clasificación y es muy pesado para los equipos que están en proyección futura. Lamentablemente, hay interferencia de ranking e inlcuso primero tienes que entrar a la VNL o Liga de Naciones del Voleibol. Esa es la única competencia a nivel mundial que existe hoy en el vóley y par a entrar allí depende del ranking y de varios partidos internacionales.

- ¿Antes era más fácil clasificar a los Juegos Olímpicos?

- No sé si es más fácil, pero antes habían más opciones para los equipos en proyección. Antes podías jugar el Grand Prix nivel 1, Grand Prix nivel 2 y usted jugaba internacionalmente dentro del reglamento para poder crecer. Hoy no existe esto. Usted está dentro de la Liga de Naciones de Voleibol o no hay posibilidad de jugar internacionalmente con países de Asia, Europa o con países de África. Este sistema nuevo de la FIVB o Federación Internacional de Voleibol penaliza mucho a los equipos que quieren crecer.

- ¿Cuáles son los próximos torneos que disputará la selección peruana?

El plan es jugar dos competencias internacionales para sumar puntos. Queremos jugar la Copa Panamericana 2025, pero hemos problemas para la inscripción y Norceca no aceptó nuestra excreción fuera del tiempo. Igual estamos pidiendo a ellos para que acepten que reconsideren esto porque para nosotros es muy importante participar, pero no para campeonato. La verdad es importante jugar y competir. Tampoco nos vamos a disparar en la cabeza si no podemos participar.

- ¿Hemos recuperado la confianza de las voleibolistas luego de la Copa América?

- Sí, es muy importante el tema emocional en este deporte. Fueron tres resultados: Campeonato Mundial 17, del Campeonato Sudamericano de clubes y de la Copa América para recuperar la autoestima de las jugadoras. Llegamos aquí el año pasado y esos tres resultados se sumaron para mejorar la autoestima de las peruanas, hacerla entender que ella puede llegar, sí, ella tiene que creer y ninguno va a hacer esto por ella.