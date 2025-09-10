Fans del streamer Sacha casi se llevan su colchón durante activación publicitaria: "No jalen"

Durante una transmisión en vivo realizada el 10 de septiembre a través de la plataforma Kick, el streamer Sacha se encontraba en la ciudad de Huancayo. En ese momento, participaba en una activación publicitaria sobre un camión de una empresa de colchones, cuando poco a poco comenzó a ser rodeado por sus fanáticos. La transmisión inició con el creador de contenido recostado tranquilamente en una cama improvisada, hasta que un escolar, algo tímido, se acercó y le preguntó: "¿Sacha?". El joven le pidió un abrazo, le expresó su admiración e incluso intentó subir al camión, pero poco a poco llegarían más estudiantes y las cosas se saldrían de control.

Con el paso de los minutos, más estudiantes se unieron a la escena, no solo de un colegio, sino también de otras instituciones educativas, generando un tumulto de personas que seguían al vehículo mientras recorría varias calles. Aunque Sacha les pedía que no corrieran, los escolares hicieron caso omiso a sus advertencias. En varios momentos intentaron subirse al camión, lo que provocó desorden, hasta que uno de ellos jaló la frazada que cubría el colchón, llevándose además la almohada que estaba encima.

La situación comenzó a salirse de control, lo que llevó al streamer a colocar el colchón como barrera para impedir el acceso al camión. Sin embargo, sus seguidores casi logran arrebatárselo. "Oh yara, m****, mi colchón. No jalen. ¡Que baje seguridad, que baje seguridad!", se le escucha exclamar con preocupación.

Sacha es abordado por sus seguidores

Finalmente, el streamer Sacha se vio obligado a detener el vehículo en medio del alboroto. Con el apoyo de su equipo de seguridad, optó por firmar autógrafos a sus seguidores como una forma de controlar la situación y evitar que el desorden escalara.