Nicki Nicole consoló a su novio Lamine Yamal con romántico mensaje tras no ganar el Balón de Oro: “Mi estrella”

Nicki Nicole consoló a Lamine Yamal, su pareja y estrella del Barcelona de España, luego de que no lograra ganar el Balón de Oro 2025, en la que era uno de los grandes favoritos pese a sus 18 años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante argentina compartió un romántico mensaje: “Mi estrella, te amo”, acompañada de una fotografía donde aparece en la que aparece al lado del español, ambos sonrientes, mientras ella reposa su cabeza junto a la de Lamine.

Lamine Yamal no pudo alzarse con el Balón de Oro 2025 en la ceremonia realizada en el teatro Chatelet de París el lunes 22 de septiembre. El ganador fue el francés Ousmane Dembelé, futbolista del PSG, quien se llevó el máximo galardón.

Por esa razón, Nicki Nicole no dudó en apoyar a su novio tras la dura derrota, ya que muchos especialistas aseguraban que el español sería el ganador. Finalmente, solo pudo ganar el trofeo Kopa, que premia al mejor futbolista sub 21 del mundo. “Muchas gracias por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez”, declaró el joven atacante del Barcelona y de la selección.

¿Cuál es la llamativa diferencia de edad entre Nicki Nicole y Lamine Yamal?

La cantante argentina Nicki Nicole cuenta actualmente con 25 años al nacer el 25 de agosto del año 2000. Por su parte, Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, tiene 18. Él nació el 13 de julio de 2007. En conclusión, ambos se llevan una diferencia de siete años.

Este detalle ha sido muy comentado en redes sociales, generando críticas y halagos al mismo tiempo. Sin embargo, ambos han demostrado mantener una excelente relación pese a su juventud y a lo mediático que se ha convertido.