Canal confirmado de Real Madrid contra Atlético de Madrid por el derbi de la fecha 7 en LaLiga
Los merengues, líderes de LaLiga, buscarán sumar los tres puntos para consolidar su posición, mientras que el Atlético, en novena posición, busca la victoria tras dos triunfos y tres empates en la temporada.
- Real Madrid sigue imparable e imbatible: goleó 4-1 al Levante y es el único líder de LaLiga 2025-2026
- ¡Imparables! Real Madrid derrotó 2-0 al Espanyol y sigue líder e invicto en LaLiga de España
El Real Madrid visitará el Estadio Riyadh Air Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en la fecha 7 de LaLiga, mañanas jueves 25 desde las 9.15 a.m. (hora peruana). El derbi español, que genera gran expectativa entre los aficionados, promete emociones intensas. Los blancos, líderes en la tabla, buscarán sumar tres puntos que les permitan consolidarse en lo más alto. El encuentro se transmitirá por DirecTV y vía streaming a través de DGO, y también podrás seguirlo en La República Deportes.
Por su parte, los 'Colchoneros', ubicados en la novena posición, aún no conocen la derrota; sin embargo, con apenas dos victorias y tres empates en sus últimos compromisos, intentarán dar pelea a los merengues en este partido de alta magnitud.
PUEDES VER: Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
Ver Real Madrid contra Atlético de Madrid por LaLiga española
El encuentro se podrá seguir por la señal de DirecTV desde territorio peruano desde las 9.15 a.m.(hora peruana). Además, el minuto a minuto lo podrás seguir aquí en La República Deportes.
¿Dónde ver ONLINE Real Madrid contra Atlético de Madrid?
- Argentina: DGO
- Bolivia: Tigo Sports
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium
- Chile: DGO
- Colombia: DGO
- Ecuador: DGO
- Perú: DGO
- Uruguay: DGO
- Venezuela: DGO
PUEDES VER: 'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”
Próximos partidos del Real Madrid y Atlético Madrid
Real Madrid
EUROPA – Champions League (Fase de liga)
- Kairat Almaty vs. Real Madrid | 11:45 - 30.09
ESPAÑA – LaLiga EA Sports
- Real Madrid vs. Villarreal | 14:00 - 04.10
- Getafe vs. Real Madrid | 14:00 - 19.10
Atlético de Madrid
EUROPA – Champions League (Fase de liga)
- Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt | 14:00 | 30.09
ESPAÑA – LaLiga EA Sports
- Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid | 14:00 | 05.10
- Atlético de Madrid vs. Osasuna | 14:00 | 18.10