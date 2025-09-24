HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     
Deportes

Canal confirmado de Real Madrid contra Atlético de Madrid por el derbi de la fecha 7 en LaLiga

Los merengues, líderes de LaLiga, buscarán sumar los tres puntos para consolidar su posición, mientras que el Atlético, en novena posición, busca la victoria tras dos triunfos y tres empates en la temporada.

Real Madrid contra Atlético de Madrid por LaLiga este sábado. Foto: composición LR/Real Madrid/difusión
Real Madrid contra Atlético de Madrid por LaLiga este sábado. Foto: composición LR/Real Madrid/difusión

El Real Madrid visitará el Estadio Riyadh Air Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en la fecha 7 de LaLiga, mañanas jueves 25 desde las 9.15 a.m. (hora peruana). El derbi español, que genera gran expectativa entre los aficionados, promete emociones intensas. Los blancos, líderes en la tabla, buscarán sumar tres puntos que les permitan consolidarse en lo más alto. El encuentro se transmitirá por DirecTV y vía streaming a través de DGO, y también podrás seguirlo en La República Deportes.

Por su parte, los 'Colchoneros', ubicados en la novena posición, aún no conocen la derrota; sin embargo, con apenas dos victorias y tres empates en sus últimos compromisos, intentarán dar pelea a los merengues en este partido de alta magnitud.

PUEDES VER: Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

lr.pe

Ver Real Madrid contra Atlético de Madrid por LaLiga española

El encuentro se podrá seguir por la señal de DirecTV desde territorio peruano desde las 9.15 a.m.(hora peruana). Además, el minuto a minuto lo podrás seguir aquí en La República Deportes.

¿Dónde ver ONLINE Real Madrid contra Atlético de Madrid?

  • Argentina: DGO
  • Bolivia: Tigo Sports
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium
  • Chile: DGO
  • Colombia: DGO
  • Ecuador: DGO
  • Perú: DGO
  • Uruguay: DGO
  • Venezuela: DGO

PUEDES VER: 'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

lr.pe

Próximos partidos del Real Madrid y Atlético Madrid

Real Madrid

EUROPA – Champions League (Fase de liga)

  • Kairat Almaty vs. Real Madrid | 11:45 - 30.09

ESPAÑA – LaLiga EA Sports

  • Real Madrid vs. Villarreal | 14:00 - 04.10
  • Getafe vs. Real Madrid | 14:00 - 19.10

Atlético de Madrid

EUROPA – Champions League (Fase de liga)

  • Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt | 14:00 | 30.09

ESPAÑA – LaLiga EA Sports

  • Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid | 14:00 | 05.10
  • Atlético de Madrid vs. Osasuna | 14:00 | 18.10
Notas relacionadas
Real Madrid sigue imparable e imbatible: goleó 4-1 al Levante y es el único líder de LaLiga 2025-2026

Real Madrid sigue imparable e imbatible: goleó 4-1 al Levante y es el único líder de LaLiga 2025-2026

LEER MÁS
¡Imparables! Real Madrid derrotó 2-0 al Espanyol y sigue líder e invicto en LaLiga de España

¡Imparables! Real Madrid derrotó 2-0 al Espanyol y sigue líder e invicto en LaLiga de España

LEER MÁS
Real Madrid inició el camino a la decimosexta con un triunfo: derrotó 2-1 a Marsella por la Champions League

Real Madrid inició el camino a la decimosexta con un triunfo: derrotó 2-1 a Marsella por la Champions League

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

LEER MÁS
¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

LEER MÁS
Reimond Manco sorprende al revelar fuerte charla entre Ferrari y Óscar Ibáñez ante de su salida: "Jean le dijo que le tiró el grupo encima"

Reimond Manco sorprende al revelar fuerte charla entre Ferrari y Óscar Ibáñez ante de su salida: "Jean le dijo que le tiró el grupo encima"

LEER MÁS
Olimpia vs Tembetary EN VIVO HOY: sigue AQUÍ el partido por la Copa Paraguay 2025

Olimpia vs Tembetary EN VIVO HOY: sigue AQUÍ el partido por la Copa Paraguay 2025

LEER MÁS
[VTV Plus, En Vivo] ¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó HOY por la Copa AUF Uruguay 2025?

[VTV Plus, En Vivo] ¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó HOY por la Copa AUF Uruguay 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Kábala, resultados del martes 23 de septiembre: números ganadores y pozo Buenazo

Reimond Manco sorprende al revelar fuerte charla entre Ferrari y Óscar Ibáñez ante de su salida: "Jean le dijo que le tiró el grupo encima"

Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Deportes

Reimond Manco sorprende al revelar fuerte charla entre Ferrari y Óscar Ibáñez ante de su salida: "Jean le dijo que le tiró el grupo encima"

Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Olimpia vs Tembetary EN VIVO HOY: sigue AQUÍ el partido por la Copa Paraguay 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta hasta dos veces

Susana Villarán: Jorge Barata declararía en juicio oral por presuntos aportes a exalcaldesa

Tomás Gálvez anuncia que no removerá a José Domingo Pérez y Rafael Vela de los casos Lava Jato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota