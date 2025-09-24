Canal confirmado de Real Madrid contra Atlético de Madrid por el derbi de la fecha 7 en LaLiga

El Real Madrid visitará el Estadio Riyadh Air Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en la fecha 7 de LaLiga, mañanas jueves 25 desde las 9.15 a.m. (hora peruana). El derbi español, que genera gran expectativa entre los aficionados, promete emociones intensas. Los blancos, líderes en la tabla, buscarán sumar tres puntos que les permitan consolidarse en lo más alto. El encuentro se transmitirá por DirecTV y vía streaming a través de DGO, y también podrás seguirlo en La República Deportes.

Por su parte, los 'Colchoneros', ubicados en la novena posición, aún no conocen la derrota; sin embargo, con apenas dos victorias y tres empates en sus últimos compromisos, intentarán dar pelea a los merengues en este partido de alta magnitud.

Ver Real Madrid contra Atlético de Madrid por LaLiga española

El encuentro se podrá seguir por la señal de DirecTV desde territorio peruano desde las 9.15 a.m.(hora peruana). Además, el minuto a minuto lo podrás seguir aquí en La República Deportes.

¿Dónde ver ONLINE Real Madrid contra Atlético de Madrid?

Argentina : DGO

: DGO Bolivia : Tigo Sports

: Tigo Sports Brasil : Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium

: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Chile : DGO

: DGO Colombia : DGO

: DGO Ecuador : DGO

: DGO Perú : DGO

: DGO Uruguay : DGO

: DGO Venezuela: DGO

Próximos partidos del Real Madrid y Atlético Madrid

Real Madrid

EUROPA – Champions League (Fase de liga)

Kairat Almaty vs. Real Madrid | 11:45 - 30.09

ESPAÑA – LaLiga EA Sports

Real Madrid vs. Villarreal | 14:00 - 04.10

| 14:00 - 04.10 Getafe vs. Real Madrid | 14:00 - 19.10

Atlético de Madrid

EUROPA – Champions League (Fase de liga)

Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt | 14:00 | 30.09

ESPAÑA – LaLiga EA Sports