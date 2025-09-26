Alineaciones Real Madrid versus Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026

El Estadio Riyadh Air Metropolitano será testigo de un nuevo derbi entre Real Madrid contra Atlético Madrid, duelo correspondiente a la fecha 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El partido se llevará a cabo este sábado 27 de setiembre, a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DSports y su plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica.

Los blancos llegan envalentonados después de una seguidilla de siete partidos sin perder. Además, son líderes de la tabla con 18 puntos. Por su parte, los colchoneros han tenido un inicio para el olvido: solo han ganado dos encuentros y se ubican en el noveno lugar.

Alineaciones Real Madrid contra Atlético Madrid

Xabi Alonso le volvería a dar la confianza a Vinicius Jr. para que arranque en el 11 titular. Eso sí, mantendría al argentino Franco Mastantuono en la otra banda. Por otro lado, el 'Cholo' Simeone no haría muchas modificaciones entre sus titulares y Julián Álvarez volvería a comandar la ofensiva.

Real Madrid : Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galán, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Nicolás González, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

¿En qué canal ver Real Madrid contra Atlético Madrid?

El cotejo se podrá seguir por la señal de DSports, canal 610 y 1610 HD de DirecTV, desde territorio peruano. El derbi arranca a las 9.15 a. m. (hora peruana). Además, el minuto a minuto lo podrás seguir aquí en La República Deportes.

Pronóstico de Real Madrid contra Atlético Madrid

A dos días para el partido, Real Madrid se perfila como favorito para ganar, a decir de las principales casas de apuestas. La victoria del Atlético de Madrid se cotiza en hasta 3 veces la cantidad apostada.