HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Deportes

Alineaciones Real Madrid versus Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026

En el Metropolitano, Atlético Madrid recibe al Real Madrid en busca de levantar cabeza y escalar algunas posiciones en LaLiga 2025-2026 tras un desastroso inicio de temporada.

Real Madrid y Atlético Madrid jugarán desde las 9.15 a. m. Foto: composición LR/difusión
Real Madrid y Atlético Madrid jugarán desde las 9.15 a. m. Foto: composición LR/difusión

El Estadio Riyadh Air Metropolitano será testigo de un nuevo derbi entre Real Madrid contra Atlético Madrid, duelo correspondiente a la fecha 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El partido se llevará a cabo este sábado 27 de setiembre, a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DSports y su plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica.

Los blancos llegan envalentonados después de una seguidilla de siete partidos sin perder. Además, son líderes de la tabla con 18 puntos. Por su parte, los colchoneros han tenido un inicio para el olvido: solo han ganado dos encuentros y se ubican en el noveno lugar.

PUEDES VER: Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

lr.pe

Alineaciones Real Madrid contra Atlético Madrid

Xabi Alonso le volvería a dar la confianza a Vinicius Jr. para que arranque en el 11 titular. Eso sí, mantendría al argentino Franco Mastantuono en la otra banda. Por otro lado, el 'Cholo' Simeone no haría muchas modificaciones entre sus titulares y Julián Álvarez volvería a comandar la ofensiva.

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.
  • Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galán, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Nicolás González, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

PUEDES VER: Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: No tenía que ver con rendimiento

lr.pe

¿En qué canal ver Real Madrid contra Atlético Madrid?

El cotejo se podrá seguir por la señal de DSports, canal 610 y 1610 HD de DirecTV, desde territorio peruano. El derbi arranca a las 9.15 a. m. (hora peruana). Además, el minuto a minuto lo podrás seguir aquí en La República Deportes.

Pronóstico de Real Madrid contra Atlético Madrid

A dos días para el partido, Real Madrid se perfila como favorito para ganar, a decir de las principales casas de apuestas. La victoria del Atlético de Madrid se cotiza en hasta 3 veces la cantidad apostada.

  • Betsson: gana Real Madrid (2,28), empate (3,70), gana Atlético (2,92)
  • Betano: gana Real Madrid (2,30), empate (3,55), gana Atlético (3,00)
  • Bet365: gana Real Madrid (2,25), empate (3,60), gana Atlético (3,00)
  • 1XBet: gana Real Madrid (2,43), empate (3,67), gana Atlético (3,01)
  • Coolbet: gana Real Madrid (2,40), empate (3,60), gana Atlético (3,00)
  • Doradobet: gana Real Madrid (2,25), empate (3,75), gana Atlético (3,00).
Notas relacionadas
Canal confirmado de Real Madrid contra Atlético de Madrid por el derbi de la fecha 7 en LaLiga de España

Canal confirmado de Real Madrid contra Atlético de Madrid por el derbi de la fecha 7 en LaLiga de España

LEER MÁS
Real Madrid sigue imparable e imbatible: goleó 4-1 al Levante y es el único líder de LaLiga 2025-2026

Real Madrid sigue imparable e imbatible: goleó 4-1 al Levante y es el único líder de LaLiga 2025-2026

LEER MÁS
¡Imparables! Real Madrid derrotó 2-0 al Espanyol y sigue líder e invicto en LaLiga de España

¡Imparables! Real Madrid derrotó 2-0 al Espanyol y sigue líder e invicto en LaLiga de España

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

LEER MÁS
Mr. Peet lapidó a 2 jugadores de Alianza Lima tras eliminación de la Copa Sudamericana 2025: "Tenemos que asumirlo"

Mr. Peet lapidó a 2 jugadores de Alianza Lima tras eliminación de la Copa Sudamericana 2025: "Tenemos que asumirlo"

LEER MÁS
Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

LEER MÁS
Presidente de U. de Chile contesta fuerte a Gorosito por quejas tras eliminación de Alianza Lima: "En Lima me dijeron 'chileno tal por cual'"

Presidente de U. de Chile contesta fuerte a Gorosito por quejas tras eliminación de Alianza Lima: "En Lima me dijeron 'chileno tal por cual'"

LEER MÁS
Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

LEER MÁS
Néstor Gorosito señaló que Pedro Aquino le pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo que estaba cansado"

Néstor Gorosito señaló que Pedro Aquino le pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo que estaba cansado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi sanciona a Gloria con más de S/113.000 por competencia desleal: lanzó yogures con apariencia similar a Laive

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 26 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo: esto dijo Indecopi

Deportes

El contundente pronóstico del ‘Chorri’ Palacios para el partido de Alianza Lima por Copa Sudamericana: “Lo veo mejor a la U. de Chile”

Pablo Ceppelini se mostró resignado por el poco tiempo que jugó ante la U. de Chile: "Pensé que iba a tener más minutos"

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez aparta a fiscales de los casos relacionados con el ministro Santiváñez y Dina Boluarte

Tomás Gálvez se reúne con José Jerí y Eduardo Arana

Cuestionan disposición que bloquea acceso a denuncias ante la PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota