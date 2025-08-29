Alessandro Burlamaqui, uno de los recientes fichajes de Alianza Lima, ha sido uno de los más comentados debido a su buen nivel desde su llegada a La Victoria, destacando con sólidas actuaciones que lo han convertido en una pieza importante dentro del esquema de Néstor Gorosito. Gracias a ello, logró ser convocado a la selección peruana, donde se espera que pueda sumar minutos.

El exjugador del Valencia, en una entrevista para el programa 'Juego Cruzado', habló sobre su presente en el fútbol peruano y no dudó en referirse a su pasado en España. Burlamaqui explicó los motivos por los que no pudo continuar en el conjunto ‘Blanquinegro’ y cómo, tras conversaciones con Franco Navarro, director deportivo del cuadro íntimo, se concretó su fichaje por Alianza.

Alessandro Burlamaqui revela por qué no siguió jugando en Valencia

"Yo siento que me faltó más paciencia y una pizca de suerte. Quieras o no, eso influye. En mi caso, justo cuando estaba jugando y venía de varios partidos con el primer equipo, me lesioné por un mes. Después de eso, me costó volver al ritmo del primer equipo", comentó en un primer momento.

Cabe señalar que la periostitis fue el motivo por el que el jugador de 23 años no logró consolidarse en su momento. No obstante, su carrera tomó un giro distinto cuando, tras su paso por la tercera división de España, apareció Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, quien lo sumó al proyecto encabezado por Néstor Gorosito.

¿Por qué Alessandro Burlamaqui fichó por Alianza Lima?

"Franco (Navarro) me conocía también por la época de selección, y ya me había visto en partidos con mi club. Al final, confió en mí y aquí estoy. Con Franco estuvimos hablando para que pudiera venir a principios del campeonato, en enero. Finalmente, por temas contractuales no se pudo dar, terminé la temporada en mi club y quedé libre. Entonces volvimos a conversar y se dio todo", explicó Burlamaqui sobre cómo se dio su llegada al conjunto blanquiazul.

Datos de Alessandro Burlamaqui con Alianza Lima

En lo que va de la temporada, el mediocampista acumula 8 partidos oficiales, repartidos entre la Liga 1 Clausura y la Copa Sudamericana. Disputó 6 encuentros en el torneo local y 2 en el certamen internacional. Aunque todavía no registra goles ni asistencias, ha sumado un total de 523 minutos en cancha: 416’ en la Liga 1 y 107’ en la Sudamericana.