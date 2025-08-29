HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Fútbol Peruano

Alessandro Burlamaqui explica cómo llegó a Alianza Lima tras no tener protagonismo en Valencia: "Me faltó..."

En una reciente entrevista, Alessandro Burlamaqui dio detalles sobre su paso por el Valencia y explicó cómo, gracias a conversaciones con Franco Navarro, logró concretar su fichaje por Alianza Lima.

Alesandro Burlamaqui dio detalles sobre su pasado en Valencia y de como llegó a Alianza Lima. Foto: Alianza Lima
Alesandro Burlamaqui dio detalles sobre su pasado en Valencia y de como llegó a Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Alessandro Burlamaqui, uno de los recientes fichajes de Alianza Lima, ha sido uno de los más comentados debido a su buen nivel desde su llegada a La Victoria, destacando con sólidas actuaciones que lo han convertido en una pieza importante dentro del esquema de Néstor Gorosito. Gracias a ello, logró ser convocado a la selección peruana, donde se espera que pueda sumar minutos.

El exjugador del Valencia, en una entrevista para el programa 'Juego Cruzado', habló sobre su presente en el fútbol peruano y no dudó en referirse a su pasado en España. Burlamaqui explicó los motivos por los que no pudo continuar en el conjunto ‘Blanquinegro’ y cómo, tras conversaciones con Franco Navarro, director deportivo del cuadro íntimo, se concretó su fichaje por Alianza.

PUEDES VER: Revelan la persona clave que podría llevar a Piero Cari al Bayer Leverkusen u otros equipos europeos: "No es humo"

lr.pe

Alessandro Burlamaqui revela por qué no siguió jugando en Valencia

"Yo siento que me faltó más paciencia y una pizca de suerte. Quieras o no, eso influye. En mi caso, justo cuando estaba jugando y venía de varios partidos con el primer equipo, me lesioné por un mes. Después de eso, me costó volver al ritmo del primer equipo", comentó en un primer momento.

Cabe señalar que la periostitis fue el motivo por el que el jugador de 23 años no logró consolidarse en su momento. No obstante, su carrera tomó un giro distinto cuando, tras su paso por la tercera división de España, apareció Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, quien lo sumó al proyecto encabezado por Néstor Gorosito.

¿Por qué Alessandro Burlamaqui fichó por Alianza Lima?

"Franco (Navarro) me conocía también por la época de selección, y ya me había visto en partidos con mi club. Al final, confió en mí y aquí estoy. Con Franco estuvimos hablando para que pudiera venir a principios del campeonato, en enero. Finalmente, por temas contractuales no se pudo dar, terminé la temporada en mi club y quedé libre. Entonces volvimos a conversar y se dio todo", explicó Burlamaqui sobre cómo se dio su llegada al conjunto blanquiazul.

PUEDES VER: Histórico futbolista de Alianza Lima reveló si André Carrillo jugaría en Universitario: "Él decía 'monedas son monedas'"

lr.pe

Datos de Alessandro Burlamaqui con Alianza Lima

En lo que va de la temporada, el mediocampista acumula 8 partidos oficiales, repartidos entre la Liga 1 Clausura y la Copa Sudamericana. Disputó 6 encuentros en el torneo local y 2 en el certamen internacional. Aunque todavía no registra goles ni asistencias, ha sumado un total de 523 minutos en cancha: 416’ en la Liga 1 y 107’ en la Sudamericana.

Notas relacionadas
Kevin Quevedo no terminó entrenamiento de la selección peruana y preocupa para el partido contra Uruguay: ¿Qué ocurrió con el futbolista de Alianza Lima?

Kevin Quevedo no terminó entrenamiento de la selección peruana y preocupa para el partido contra Uruguay: ¿Qué ocurrió con el futbolista de Alianza Lima?

LEER MÁS
Revelan la persona clave que podría llevar a Piero Cari al Bayer Leverkusen u otros equipos europeos: "No es humo"

Revelan la persona clave que podría llevar a Piero Cari al Bayer Leverkusen u otros equipos europeos: "No es humo"

LEER MÁS
Histórico futbolista de Alianza Lima reveló si André Carrillo jugaría en Universitario: "Él decía 'monedas son monedas'"

Histórico futbolista de Alianza Lima reveló si André Carrillo jugaría en Universitario: "Él decía 'monedas son monedas'"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eddie Fleischman minimiza a Jean Ferrari en la FPF y propone a Ricardo Gareca para reemplazarlo: "Que sea el líder"

Eddie Fleischman minimiza a Jean Ferrari en la FPF y propone a Ricardo Gareca para reemplazarlo: "Que sea el líder"

LEER MÁS
Revelan la persona clave que podría llevar a Piero Cari al Bayer Leverkusen u otros equipos europeos: "No es humo"

Revelan la persona clave que podría llevar a Piero Cari al Bayer Leverkusen u otros equipos europeos: "No es humo"

LEER MÁS
Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

LEER MÁS
Gerente de Alianza Lima cuestiona a Jean Ferrari por declaraciones sobre Hernán Barcos: "Discriminación por nacionalidad se llama xenofobia"

Gerente de Alianza Lima cuestiona a Jean Ferrari por declaraciones sobre Hernán Barcos: "Discriminación por nacionalidad se llama xenofobia"

LEER MÁS
Franco Navarro se jactó de la jerarquía de Alianza Lima para ganar pese a lesión de Paolo Guerrero: "Es una muestra más"

Franco Navarro se jactó de la jerarquía de Alianza Lima para ganar pese a lesión de Paolo Guerrero: "Es una muestra más"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Fútbol Peruano

¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

Néstor Gorosito reveló que le puso un plazo a Alianza Lima para definir su futuro en el club: "Les dije que..."

Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: "Todos quedamos a la deriva"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota