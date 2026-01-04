Liga Peruana de Vóley 2026 con Universitario, Alianza Lima y todos los clasificados: así se jugará la segunda etapa

La Liga Peruana de Vóley sigue avanzando y se acerca rápidamente a la segunda etapa del torneo. Alianza Lima y Universitario de Deportes serán protagonistas luego de un polémico partido en la primera fase. La 'U' a pesar de que aún restan algunos partidos ha logrado posicionarse en el primer lugar de la tabla de clasificación.

Ahora el sexteto liderado por Francisco Hervás, junto a los otros nueve equipos mejor posicionados en la campaña regular, se prepara para enfrentar la Fase 2 de la LPV 2025/26. Gracias a su actual ubicación en la tabla, las ‘pumas’ parten como las favoritas.

¿Cómo se jugará la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Sin duda, se viene uno de los momentos más picantes de la temporada de voleibol.45 encuentros programados para nueve fechas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tiene como fecha tentativa de inicio el 10 de enero de este año, con una proyección de finalización para el 8 de marzo.

El novedoso formato para esa parte del torneo será entretenido, ya que tendrá una dinámica de todos contra todos y se enfrentarán en una única ronda. Participarán 10 clubes como Universitario de Deportes, Alianza Lima, Universidad San Martín, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Latino y Circolo Sportivo Italiano. Posteriormente, siguen los cuartos de final de ida y vuelta (con extragame)

Posteriormente, la cuarta etapa del campeonato nacional abarcará las semifinales, así como las definiciones para los puestos del quinto al octavo lugar. Este emocionante recorrido culminará con la gran final y la disputa por el tercer puesto. Según lo programado, este circuito se llevará a cabo entre el 14 de marzo y el 3 de mayo de 2026.

¿Dónde ver la segunda fase de la Liga Peruana de Voleibol?

Nadie quiere perderse los mejores partidos del torneo. Por este motivo, la señal de Latina se encargará de transmitir todos los encuentros, disponibles tanto en su sitio web y aplicación móvil como en televisión, a través de los canales 2 y 702. Además, la Federación Peruana de Vóley cubrirá el partido en vivo en Facebook y YouTube.