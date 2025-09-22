El fútbol tiene a su nuevo monarca. Ousmane Dembélé se impuso ante Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro y se convirtió en el mejor jugador del mundo. Luego de recibir el premio en el Théâtre du Châtelet de París, las cámaras captaron con reacción que tuvo el español, quien era uno de los favoritos.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia tuvo lugar durante el discurso del popular 'Mosquito': los asistentes rompieron el protocolo por unos segundos y expresaron una gran ovación para el goleador galo.

La reacción de Lamine Yamal tras luego de que Dembélé ganara el Balón del Oro

Noticia en desarrollo...