La reacción de Lamine Yamal tras la ovación que recibió Ousmane Dembélé al ganar el Balón de Oro 2025
El español y el francés fueron los finalistas de una gala que tuvo varias sorpresas. Dembélé terminó imponiéndose gracias a su gran temporada con el PSG.
- Lamine Yamal ya prepara los festejos por el Balón de Oro: viajará con 20 personas y alista fiesta privada en París
- Marcos López no teme al duelo contra Lamine Yamal en Champions League: "Hay que tomarlo con personalidad"
El fútbol tiene a su nuevo monarca. Ousmane Dembélé se impuso ante Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro y se convirtió en el mejor jugador del mundo. Luego de recibir el premio en el Théâtre du Châtelet de París, las cámaras captaron con reacción que tuvo el español, quien era uno de los favoritos.
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia tuvo lugar durante el discurso del popular 'Mosquito': los asistentes rompieron el protocolo por unos segundos y expresaron una gran ovación para el goleador galo.
La reacción de Lamine Yamal tras luego de que Dembélé ganara el Balón del Oro
Noticia en desarrollo...