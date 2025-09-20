Luego de empatar sin goles frente a Universidad de Chile en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima se prepara para afrontar la décima fecha del Torneo Clausura. Este domingo 21 de septiembre, los blanquiazules recibirán a Comerciantes Unidos con la meta de reencontrarse con la victoria y mantenerse cerca de los puestos de vanguardia. En su más reciente actuación por el campeonato local, también en casa, íntimos sufrieron una derrota por 4-3 ante Deportivo Garcilaso, dejando pasar una valiosa oportunidad de recortar distancia con los líderes Universitario y Cusco FC.

Para este encuentro, el técnico Néstor Gorosito alista varios cambios en el equipo titular, no solo porque tiene las bajas de Carlos Zambrano y Renzo Garcés por suspensión, sino porque días después visitará a U. de Chile buscando el pase a la semifinal de la Sudamericana.

Posible alineación de Alianza Lima

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, Alan Cantero, Gianfranco Chávez y Pedro Aquino son algunos de los futbolistas que formarán parte de la oncena.

Guillermo Viscarra, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Marco Huamán, Piero Cari, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Posible alineación de Comerciantes Unidos

Este sería el equipo inicial de Las Águilas Cutervinas.

Villete, Aguilar, Vílchez, Tecilla, Paico, Cárdenas, Méndez, Marina, Marchioni, Sen y Lecaros.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

El cotejo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos está programado para jugarse este domingo 21 de septiembre a partir de las 8.00 p. m. (hora local). El partido será válido por la fecha 10 de este certamen corto.

Convocados de Alianza Lima para partido ante Comerciantes Unidos

Esta es la nómina de futbolistas que concentrarán para el choque en Matute. Jesús Castillo y Paolo Guerrero volvieron a quedar fuera de lista.