HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Promulgan ley de retiro AFP
Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     
Fútbol Peruano

¡Con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

Néstor Gorosito planea un equipo titular con algunas variantes pensando en la vuelta ante U. de Chile. Alianza Lima buscará dejar atrás la derrota con Garcilaso y ahora va por 3 puntos claves.

Alianza Lima se ubica sexto en la tabla del Clausura. Foto: composición LR/Club Alianza Lima
Alianza Lima se ubica sexto en la tabla del Clausura. Foto: composición LR/Club Alianza Lima

Luego de empatar sin goles frente a Universidad de Chile en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima se prepara para afrontar la décima fecha del Torneo Clausura. Este domingo 21 de septiembre, los blanquiazules recibirán a Comerciantes Unidos con la meta de reencontrarse con la victoria y mantenerse cerca de los puestos de vanguardia. En su más reciente actuación por el campeonato local, también en casa, íntimos sufrieron una derrota por 4-3 ante Deportivo Garcilaso, dejando pasar una valiosa oportunidad de recortar distancia con los líderes Universitario y Cusco FC.

Para este encuentro, el técnico Néstor Gorosito alista varios cambios en el equipo titular, no solo porque tiene las bajas de Carlos Zambrano y Renzo Garcés por suspensión, sino porque días después visitará a U. de Chile buscando el pase a la semifinal de la Sudamericana.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: '¿A quién le has ganado?'

lr.pe

Posible alineación de Alianza Lima

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, Alan Cantero, Gianfranco Chávez y Pedro Aquino son algunos de los futbolistas que formarán parte de la oncena.

  • Guillermo Viscarra, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Marco Huamán, Piero Cari, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Posible alineación de Comerciantes Unidos

Este sería el equipo inicial de Las Águilas Cutervinas.

  • Villete, Aguilar, Vílchez, Tecilla, Paico, Cárdenas, Méndez, Marina, Marchioni, Sen y Lecaros.

PUEDES VER: Reimond Manco deslizó posible motivo sobre por qué Renato Tapia habría publicado tuit tras nombramiento de Barreto: 'Hay un conflicto'

lr.pe

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

El cotejo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos está programado para jugarse este domingo 21 de septiembre a partir de las 8.00 p. m. (hora local). El partido será válido por la fecha 10 de este certamen corto.

Convocados de Alianza Lima para partido ante Comerciantes Unidos

Esta es la nómina de futbolistas que concentrarán para el choque en Matute. Jesús Castillo y Paolo Guerrero volvieron a quedar fuera de lista.

Lista de convocados de Néstor Gorosito para el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. Foto: Club Alianza Lima

Lista de convocados de Néstor Gorosito para el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. Foto: Club Alianza Lima

Notas relacionadas
'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

LEER MÁS
Periodistas de Chile acusan a barra de Alianza Lima de revisarlos y amedrentarlos previo a partido por Copa Sudamericana: "Tengo impotencia"

Periodistas de Chile acusan a barra de Alianza Lima de revisarlos y amedrentarlos previo a partido por Copa Sudamericana: "Tengo impotencia"

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Galván señala que Pablo Bengochea y Christian Cueva podrían llegar a Sport Boys: "Me dijeron que..."

Carlos Galván señala que Pablo Bengochea y Christian Cueva podrían llegar a Sport Boys: "Me dijeron que..."

LEER MÁS
¿A qué hora juegan Universitario vs UTC EN VIVO y donde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juegan Universitario vs UTC EN VIVO y donde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Universitario respondió fuerte a Sport Boys tras acusar de desleal a Di Benedetto por falta que causó lesión: "Por eso están donde están"

Universitario respondió fuerte a Sport Boys tras acusar de desleal a Di Benedetto por falta que causó lesión: "Por eso están donde están"

LEER MÁS
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS
Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima en medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana: "Estoy recontracómodo"

Néstor Gorosito aclara su futuro en Alianza Lima en medio de rumores que lo vinculan con la selección peruana: "Estoy recontracómodo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Fútbol Peruano

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC es el nuevo líder en la fecha 9 del Torneo Clausura

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota