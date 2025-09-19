Universitario se enfoca en su partido clave del Torneo Clausura 2025 ante UTC por la décima fecha. El vigente campeón del fútbol peruano parte ligeramente como favorito, pero el conjunto 'crema' sale con la obligación de ganar para dispararse en la tabla de posiciones. Por este motivo, es indispensable que el equipo de Jorge Fossati muestre su mejor versión en una plaza complicada y en la recta final del campeonato.

Los 'merengues' no pueden darse el lujo de empatar, ya que Cusco FC es el actual líder del último certamen de la temporada. Álex Valera se ilusiona con el tricampeonato, aunque primero tendrán que ganar todos los partidos que les quedan por la apretada tabla del Clausura.

¿Qué dijo Álex Valera sobre Universitario y UTC?

El '9' de Universitario de Deportes expresó su confianza. "Tenemos que ir por los tres puntos, ahora la tabla está muy apretada y tenemos que ganar", reveló el goleador peruano. Además, se mostró indiferente por la sede designada. "Creo que la localía depende de UTC, de cambiar la sede. Nosotros debemos aprovechar nada más. Aquí hay que jugar los partidos, aprovechar y buscar sacar el resultado positivo", enfatizó Valera para Fútbol en América.

Asimismo, Valera reconoció el gran trabajo del cuadro imperial. "Cusco FC viene bien, está haciendo las cosas bien. La tabla está pareja y esto todavía se va a definir en las últimas fechas", aclaró el delantero de la selección peruana de fútbol.

¿A qué hora juegan Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2025?

El compromiso entre Universitario vs UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 20 de setiembre, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). El encuentro será en el estadio Mansiche de Trujillo y contará con la transmisión de L1 Max.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 18).

¿En qué canal ver Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2025?

En el Perú, la señal L1 Max tendrá a su cargo la transmisión del Universitario vs UTC a través de su canal principal y también podrás seguirlo por su plataforma L1 Max Móvil.

