Fútbol Peruano

¿Cuándo juegan Universitario y Cusco FC el partidazo clave por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025?

La jornada 11 del Torneo Clausura promete un duelo atractivo y muy esperado por los hinchas, con ambos equipos atravesando un buen presente.

El sábado 27 por la fecha 11, Universitario de Deportes se medirá ante Cusco FC. Foto: composición Lr/Alex Valera/ Facundo Callejo
El sábado 27 por la fecha 11, Universitario de Deportes se medirá ante Cusco FC. Foto: composición Lr/Alex Valera/ Facundo Callejo

La fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 será una de las más esperadas por los hinchas, ya que Universitario de Deportes se medirá ante Cusco FC el próximo sábado 27 desde las 6.00 p.m. (hora peruana). Este encuentro promete ser un partidazo, pues los cusqueños se perfilan como un rival directo en la lucha por el título, y no le pondrán las cosas fáciles al conjunto crema en su objetivo de alcanzar el tricampeonato.

Ambos equipos llegan con la mira puesta en el liderato de la tabla de posiciones. No obstante, antes de este choque crucial, Cusco FC deberá enfrentar a ADT de Tarma, mientras que Universitario tendrá que medirse con UTC de Cajamarca. Estos partidos previos podrían ser determinantes para la confianza y el momento futbolístico con el que ambos lleguen a este duelo, que podría marcar un punto de quiebre en la definición del campeonato.

PUEDES VER: Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura?

El encuentro se desarrollará este sábado 27 de setiembre, desde las 6.00 p.m. (hora peruana), en el estadio Monumental, ubicado en Ate.

Precio de las entradas para Universitario vs Cusco FC

  • Oriente: S/ 60.00
  • Occidente Central: S/ 90.00
  • Occidente Lateral: S/ 75.00
  • Norte: S/ 25.00 (agotadas)
  • Sur: S/ 25.00
  • Butaca Negra Apuesta Total: S/ 300.00
  • Palco Monumental: S/ 150.00
  • Experiencia Crema: S/ 400.00

¿Dónde ver el Universitario vs Cusco FC?

El partido entre ambos equipos será transmitido por la señal de GOLPerú, canal que posee los derechos televisivos de Universitario. Asimismo, también podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

PUEDES VER: Universitario 'contraataca' a Alianza Lima y formalizó reclamo a CD-FPF por gestos de Sergio Peña: "Acto obsceno"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

De momento, para este fecha 10, la tabla de posiciones del Torneo Clausura se encuentra distribuida de la siguiente manera.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Cusco FC197610113+8
2Universitario188530135+8
3Deportivo Garcilaso168440137+6
4Sporting Cristal158431155+10
5Cienciano128332127+5
6Alianza Lima128332109+1
7Los Chankas1274031114-3
8Comerciantes Unidos11832310100
9Alianza Universidad108313910-1
10ADT98314812-4
11Juan Pablo II9723278-1
12FBC Melgar98233810-2
13Sport Huancayo992341114-3
14Alianza Atlético77142330
15Atlético Grau77214911-2
16Ayacucho FC78215610-4
17Sport Boys59126412−8
18UTC27025512−7
19Deportivo Binacional00000000
