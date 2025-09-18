¿Cuándo juegan Universitario y Cusco FC el partidazo clave por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025?

La fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 será una de las más esperadas por los hinchas, ya que Universitario de Deportes se medirá ante Cusco FC el próximo sábado 27 desde las 6.00 p.m. (hora peruana). Este encuentro promete ser un partidazo, pues los cusqueños se perfilan como un rival directo en la lucha por el título, y no le pondrán las cosas fáciles al conjunto crema en su objetivo de alcanzar el tricampeonato.

Ambos equipos llegan con la mira puesta en el liderato de la tabla de posiciones. No obstante, antes de este choque crucial, Cusco FC deberá enfrentar a ADT de Tarma, mientras que Universitario tendrá que medirse con UTC de Cajamarca. Estos partidos previos podrían ser determinantes para la confianza y el momento futbolístico con el que ambos lleguen a este duelo, que podría marcar un punto de quiebre en la definición del campeonato.

¿Cuándo juega Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura?

El encuentro se desarrollará este sábado 27 de setiembre, desde las 6.00 p.m. (hora peruana), en el estadio Monumental, ubicado en Ate.

Precio de las entradas para Universitario vs Cusco FC

Oriente: S/ 60.00

Occidente Central: S/ 90.00

Occidente Lateral: S/ 75.00

Norte: S/ 25.00 (agotadas)

Sur: S/ 25.00

Butaca Negra Apuesta Total: S/ 300.00

Palco Monumental: S/ 150.00

Experiencia Crema: S/ 400.00

¿Dónde ver el Universitario vs Cusco FC?

El partido entre ambos equipos será transmitido por la señal de GOLPerú, canal que posee los derechos televisivos de Universitario. Asimismo, también podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

De momento, para este fecha 10, la tabla de posiciones del Torneo Clausura se encuentra distribuida de la siguiente manera.