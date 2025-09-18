HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     
El insólito troleo del árbitro a hinchas de River Plate en Copa Libertadores: creyeron que les cobraría penal, pero marcó offside

Jugaron con sus sentimientos. El venezolano Jesús Valenzuela emocionó a todo el Monumental al señalar en altavoz la falta del arquero de Palmeiras, solo para después cobrar posición adelantada.

Los hinchas de River Plate pasaron de la alegría a la decepción tras las palabras de Jesús Valenzuela. Foto: composición de LR/captura de ESPN
Los hinchas de River Plate pasaron de la alegría a la decepción tras las palabras de Jesús Valenzuela. Foto: composición de LR/captura de ESPN

El partido que River Plate perdió contra Palmeiras, por la ida de los cuartos de final en la Copa Libertadores 2025, dejó un hecho curioso gracias a la nueva regla de Conmebol sobre el uso del VAR. A los 84 minutos, cuando el marcador estaba 2-0 a favor del Verdao, el árbitro Jesús Valenzuela 'troleó' inconscientemente a los hinchas del Millonario, a quienes les hizo creer que cobraría un penal a favor.

Todo ocurrió luego de que el réferi venezolano fuera llamado por el VAR para revisar un choque entre Weverton y Gonzalo Montiel. El colegiado admitió su error en omitir la falta del portero brasileño, solo para inmediatamente después anular la jugada por una posición adelantada.

PUEDES VER: Wilmer Aguirre calienta el Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: 'Nos robaron, nos metieron la mano'

¿Qué dijo el árbitro de River Plate vs Palmeiras?

Según dispuso la Conmebol, desde la ronda de cuartos de final en adelante los árbitros deben comunicar por altavoz, para todo el estadio, las decisiones que tomen luego de consultar el videoarbitraje. Valenzuela lo hizo así, pero de forma ambigua al iniciar con las siguientes palabras: "Después de una revisión en el terreno de juego, el guardameta comete una infracción con tarjeta amarilla".

Tras escuchar aquella declaración, el público presente en el Más Monumental celebró esperando que el fallo sea un penal a favor, pero se llevó una desagradable sorpresa cuando el réferi anunció que anularía la jugada por una posición adelantada previa a la falta.

"Previo a la infracción, el jugador número 4 (Gonzalo Montiel) que participa en la acción está en fuera de juego. Decisión final: fuera de juego", determinó el juez de campo, para desilusión de fanáticos y jugadores por igual.

PUEDES VER: ¿Y la 'U'? Trauco se enamoró de Alianza: la curiosa publicación previo al partido ante U de Chile por Copa Sudamericana

¿Cuánto terminó el River Plate vs Palmeiras?

El marcador final de este partido fue 2-1 a favor de Palmeiras, que venció gracias a los tantos de Gustavo Gómez (6') y Vitor Roque (41'). Para el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo descontó Lucas Martínez Quarta (89'). Con este resultado, River debe ganar por dos goles o más el duelo de vuelta, que se jugará en Brasil, para clasificar a las semifinales.

