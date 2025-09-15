River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate se enfrentará a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Foto: composición LR/River Plate/Palmeiras

River Plate se enfrentará a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Foto: composición LR/River Plate/Palmeiras

Se viene un partidazo por los cuartos de final de la Copa Libertadores, con dos gigantes del continente como protagonistas: River Plate de Argentina y Palmeiras de Brasil. El encuentro se jugará este miércoles 17 a las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental y promete ser vibrante. Podrá seguirse a través de la señal de ESPN, además de las plataformas Disney+, TyC Sports y también en La República Deportes.

River Plate llega en buen momento tras liderar la tabla anual argentina y eliminar a Libertad en octavos, mientras que Palmeiras, candidato firme al título, mostró solidez con una fase de grupos perfecta y un cómodo pase ante Universitario de Deportes, además de mantenerse escolta en el Brasileirao.

¿Cuándo juega River Plate vs Palmeiras?

El encuentro por la Copa Libertadores se jugará este miércoles 17 desde las 7.30 p.m. en el Estadio Mas Monumental, ubicado en Buenos Aires, Argentina.

¿A qué hora juega River Plate contra Palmeiras?

El duelo por la Copa Libertadores podrá verse desde las 7.30 p.m. (hora peruana). Si estás en otra parte del mundo, no hay problema: La República Deportes ha preparado una guía con los diferentes horarios.

Perú : 7.30 p.m.

: 7.30 p.m. Colombia : 7.30 p.m.

: 7.30 p.m. Ecuador : 7.30 p.m.

: 7.30 p.m. Bolivia : 8.30 p.m.

: 8.30 p.m. Chile : 8.30 p.m.

: 8.30 p.m. Paraguay : 8.30 p.m.

: 8.30 p.m. Venezuela : 8.30 p.m.

: 8.30 p.m. Argentina : 9.30 p.m.

: 9.30 p.m. Brasil : 9.30 p.m.

: 9.30 p.m. Uruguay: 9.30 p.m.

¿Dónde ver River Plate vs Palmeiras por Copa Libertadores?

El partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre River Plate y Palmeiras se podrá seguir por ESPN, Tyc Sports y Disney+. Además, el minuto a minuto podrás seguirlo aquí en La República Deportes.