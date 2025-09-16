HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Deportes

Brasil vs Colombia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el inicio del Sudamericano de Vóley Sub 17?

Brasil y Colombia se enfrentarán por el Grupo B en este inicio del Sudamericano de Vóley Sub 17, que se celebra en territorio peruano. Conoce AQUÍ todos los detalles.

Brasil y Colombia integran el Grupo B. Foto: composición LR
Brasil y Colombia integran el Grupo B. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Brasil vs Colombia vóley EN VIVO por el Sudamericano Sub 17? El encuentro se disputará este miércoles 17 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador y será transmitido por la señal de Latina, por medio del canal 2 en señal abierta y también a través de internet. Además, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy a través de su plataforma.

La Verdeamarela y las Cafeteras debutarán en el torneo juvenil por el Grupo B, el cual también está integrado por Argentina y Venezuela. Cabe precisar que 7 países, divididos en dos grupos, participan de este certamen, que otorga tres boletos al Mundial 2026.

¿A qué hora juega Brasil vs Colombia por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

El encuentro entre Brasil vs Colombia vóley por la primera fecha del certamen sub 17 está programado para las 7.30 p. m. (hora local). Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (jueves 18).

¿Dónde ver Brasil vs Colombia por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, la transmisión del Brasil vs Colombia, así como todos los encuentros del Sudamericano de Vóley Sub 17, estará a cargo de Latina, a través del canal 2 de la señal abierta y también por internet vía Latina Play, desde su aplicativo y página web oficial.

Programación del Sudamericano de Vóley Sub 17

Fecha 1 (17 de septiembre)

  • Grupo B: Argentina vs. Venezuela (3:00 p. m.)
  • Grupo A: Perú vs. Bolivia (5:30 p. m.)
  • Grupo B: Brasil vs. Colombia (7:30 p. m.).

Fecha 2 (18 de septiembre)

  • Grupo B: Argentina vs. Colombia (3:00 p. m.)
  • Grupo A: Perú vs. Chile (5:30 p. m.)
  • Grupo B: Brasil vs. Venezuela (5:30 p. m.).

Fecha 3 (19 de septiembre)

  • Grupo A: Bolivia vs. Chile (3:00 p. m.)
  • Grupo B: Argentina vs. Brasil (5:00 p. m.)
  • Grupo B: Colombia vs. Venezuela (7:30 p. m.).
Notas relacionadas
Sudamericano de Vóley sub 17 2025 con la selección peruana: programación, horarios y grupos del campeonato femenino

Sudamericano de Vóley sub 17 2025 con la selección peruana: programación, horarios y grupos del campeonato femenino

LEER MÁS
Perú se despide del Sudamericano Sudamericano femenino sub-17 con derrota: cayó goleado 3-0 ante Chile

Perú se despide del Sudamericano Sudamericano femenino sub-17 con derrota: cayó goleado 3-0 ante Chile

LEER MÁS
Perú cayó goleado 4-1 contra Ecuador y quedó eliminado del Sudamericano femenino sub-17

Perú cayó goleado 4-1 contra Ecuador y quedó eliminado del Sudamericano femenino sub-17

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima ante U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado Alianza Lima ante U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
River Plate - Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate - Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

LEER MÁS
Carlos Zambrano y su fuerte postura sobre el perfil del nuevo DT de la selección peruana: "No nos mintamos en la cara"

Carlos Zambrano y su fuerte postura sobre el perfil del nuevo DT de la selección peruana: "No nos mintamos en la cara"

LEER MÁS
Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

LEER MÁS
La reacción de Christian Cueva al probar ceviche ecuatoriano con salsa de tomate y mostaza: "Está..."

La reacción de Christian Cueva al probar ceviche ecuatoriano con salsa de tomate y mostaza: "Está..."

LEER MÁS
Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

LEER MÁS
Perú vs Bolivia EN VIVO por el Sudamericano de Vóley Sub 17: horarios y canales para ver el debut en Villa El Salvador

Perú vs Bolivia EN VIVO por el Sudamericano de Vóley Sub 17: horarios y canales para ver el debut en Villa El Salvador

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

Muere a los 25 años Martina García Anguita, una de las dirigentes más jóvenes de Podemos en Castilla La Mancha, en España

Sala Penal de Apelaciones confirma condena de veinte años de cárcel a sujeto que por delito de feminicidio de su ex pareja

Deportes

Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

Carlos Zambrano y su fuerte postura sobre el perfil del nuevo DT de la selección peruana: "No nos mintamos en la cara"

Perú vs Bolivia EN VIVO por el Sudamericano de Vóley Sub 17: horarios y canales para ver el debut en Villa El Salvador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota