Brasil vs Colombia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el inicio del Sudamericano de Vóley Sub 17?

¿A qué hora juegan Brasil vs Colombia vóley EN VIVO por el Sudamericano Sub 17? El encuentro se disputará este miércoles 17 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador y será transmitido por la señal de Latina, por medio del canal 2 en señal abierta y también a través de internet. Además, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy a través de su plataforma.

La Verdeamarela y las Cafeteras debutarán en el torneo juvenil por el Grupo B, el cual también está integrado por Argentina y Venezuela. Cabe precisar que 7 países, divididos en dos grupos, participan de este certamen, que otorga tres boletos al Mundial 2026.

¿A qué hora juega Brasil vs Colombia por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

El encuentro entre Brasil vs Colombia vóley por la primera fecha del certamen sub 17 está programado para las 7.30 p. m. (hora local). Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 18).

¿Dónde ver Brasil vs Colombia por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, la transmisión del Brasil vs Colombia, así como todos los encuentros del Sudamericano de Vóley Sub 17, estará a cargo de Latina, a través del canal 2 de la señal abierta y también por internet vía Latina Play, desde su aplicativo y página web oficial.

Programación del Sudamericano de Vóley Sub 17

Fecha 1 (17 de septiembre)

Grupo B: Argentina vs. Venezuela (3:00 p. m.)

Grupo A: Perú vs. Bolivia (5:30 p. m.)

Grupo B: Brasil vs. Colombia (7:30 p. m.).

Fecha 2 (18 de septiembre)

Grupo B: Argentina vs. Colombia (3:00 p. m.)

Grupo A: Perú vs. Chile (5:30 p. m.)

Grupo B: Brasil vs. Venezuela (5:30 p. m.).

Fecha 3 (19 de septiembre)