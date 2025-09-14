HOYSuscripcion LR Focus

Fallece Ricky Hatton, excampeón del mundo, a los 46 años: leyenda del boxeo fue encontrado muerto en su casa

El cuerpo del reconocido pugilista británico fue encontrado en su residencia de Manchester. 'The Hitman' anunció hace poco su regreso a los cuadriláteros.

Ricky Hatton tenía un registro de 43 victorias y 3 derrotas en su carrera. Foto: AFP
Ricky Hatton tenía un registro de 43 victorias y 3 derrotas en su carrera. Foto: AFP

El boxeo mundial se encuentra de luto. El histórico Ricky Hatton falleció hoy, domingo 14 de setiembre, a los 46 años de edad. De acuerdo a los reportes de los medios británicos, el cuerpo del excampeón mundial fue encontrado en su residencia de Gee Cross (Manchester).

El popular "The Hitman", que durante su trayectoria enfrentó a rivales como Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, tenía planificado su regreso a los cuadriláteros en una pelea contra el emiratí Eisa Al Dah en diciembre.

Muere Ricky Hatton, excampeón del mundo

La cadena internacional CNN brindó detalles de los reportes de las autoridades sobre el fallecimiento de Hatton, quien al año pasado fue incluido en Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

"Agentes fueron llamados por un miembro del público para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6:45 a.m. de hoy, donde encontraron el cadáver de un hombre de 46 años. Actualmente, no se cree que existan circunstancias sospechosas", señalo un vocero de la Policía de Greater Manchester al citado medio.

El mundo se despide de Ricky Hatton

Los primeros en despedirse de Hatton fueron algunas de las leyendas de este deporte, como los excampeones del mundo Amir Khan y Tyson Fury. "Solo habrá un Ricky Hatton”, escribió este último en un sentido mensaje.

No solo los representantes del boxeo se despidieron de 'Hitman', el club Manchester City le dedicó unas palabras ante lo acontecido.

"El Manchester City está devastado al enterarse del fallecimiento de Ricky Hatton, a los 46 años. Ricky fue uno de los seguidores más queridos y venerados del City, que siempre será recordado por una brillante carrera boxística que lo vio ganar títulos mundiales en peso welter y peso welter ligero", expresaron a través de sus redes sociales.

