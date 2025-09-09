HOYSuscripcion LR Focus

Canelo Álvarez vs Terence Crawford por el título mundial supermediano: hora y canales para ver la pelea del año

Choque de campeones. Saúl Álvarez se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera, ya que todos los títulos mundiales están en juego ante el experimentado boxeador estadounidense.

Canelo pone todos los títulos en juego ante Crawford. Foto: ESPN
Canelo pone todos los títulos en juego ante Crawford. Foto: ESPN

Llegó la hora de la verdad. Canelo Álvarez tendrá uno de los retos más grandes de su carrera, tras recibir críticas en sus últimas peleas, chocará ante Terence Crawford por el título mundial supermediano. El monarca mexicano quiere recuperar su mejor versión, pero al frente estará uno de los mejores libra por libra del cuadrilátero. Sin embargo, el estadounidense no parte como favorito, ya que subió un par de divisiones para concretar el histórico duelo.

No es un secreto que ambos campeones mundiales se encuentran en el ocaso de sus carreras y en el último suspiro apuntan a la gloria absoluta. Nadie puede discutir la calidad que mostraron años atrás e incluso ganaron todo en el ring, pero solamente uno puede ser rey.

lr.pe

¿A qué hora Canelo Álvarez ante Terence Crawford?

Este sábado 13 de setiembre chocan 2 gigantes del boxeo, en Las Vegas, Saúl Álvarez quiere ponerle la cereza del pastel a su carrera y Crawford quiere convertirse en leyenda. Nadie quiere perderse el choque entre ambas estrellas que han dominado el deporte en los últimos 15 años. Por ende, La República Deportes te juega los horarios:

  • Cartelera preliminar: desde las 5:30 pm (Horario peruano)
  • Cartelera principal: 7:00 pm (Horario peruano)
  • Pelea estelar Canelo vs Crawford: desde las 10:00 pm (Horario peruano)

¿En qué canales puedes ver la pelea del año del Canelo Álvarez contra Crawford?

El esperado combate entre estos 2 campeones, considerados en el top del ranking, se verá exclusivamente por la plataforma Netflix. ESPN, luego de mucho tiempo, no pasará la pelea de 'Canelo' por temas de derecho y acuerdos de transmisión.

Cartelera completa del evento Canelo Álvarez vs Terence Crawford

  • Canelo Álvarez vs Terence Crawford – 12 asaltos, título indiscutible (Pelea estelar
  • Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. – 10 asaltos, peso superwélter por (Pelea coestelar)
  • Christian Mbilli vs Lester Martínez – 12 asaltos, título interino supermediano del CMB.
  • Mohammed Alakel vs John Ornelas – 6 asaltos, peso superpluma.
  • Serhii Bohachuk vs Brandon Adams – 10 asaltos, peso medio.
  • Ivan Dychko vs Jermaine Franklin – 10 asaltos, pesos pesados.
  • Reito Tsutsumi vs Javier Martínez – 6 asaltos, peso superpluma.
  • Sultán Almohamed vs Martín Caraballo – 4 asaltos, peso superligero.
  • Steven Nelson vs Raiko Santana – 10 asaltos, peso semipesado.
  • Marco Verde vs Marcos Osorio Betancourt – 6 asaltos, peso supermediano.


