Conmebol anunció que a partir de cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana mostrará decisiones arbitrales en vivo tras revisión del VAR

Esta herramienta permitirá a los árbitros comunicar en tiempo real los criterios arbitrales tras jugadas polémicas, mejorando la experiencia para los espectadores en los estadios.

La Conmebol anunció que se mostrarán las decisiones arbitrales en tiempo real desde los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
La Conmebol anunció que se mostrarán las decisiones arbitrales en tiempo real desde los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lanzó un comunicado oficial en su página web y en redes sociales en el que, a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, se implementará por primera vez la herramienta del anuncio en vivo de las decisiones del VAR, lo que significará una medida novedosa que se llevará a cabo por primera vez en la historia del balompié sudamericano.

El comunicado de la Conmebol. Foto: Conmebol

Un paso más hacia el desarrollo del fútbol sudamericano

La herramienta denominada Referee's Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR) permitirá a los árbitros informar en tiempo real los criterios arbitrales después de que cada jugada polémica sea analizada en el VAR e informar a los espectadores que acudan a los estadios.

Esta medida pondrá a prueba la capacidad de los árbitros sudamericanos para comunicar de manera clara las jugadas puntuales que han sido revisadas por la tecnología, con el objetivo de brindar mayor transparencia en las decisiones altamente determinantes.

De este modo, la máxima entidad del fútbol sudamericano también garantiza acercar lo que sucede en el juego a los aficionados y fortalecer la confianza en cada determinación arbitral que se requiera en los próximos encuentros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Un reciente antecedente que ha marcado al fútbol sudamericano

Anteriormente, en la final del partido de vuelta de la Recopa Sudamericana 2024 entre Fluminense y Liga Deportiva Universitaria de Quito en el estadio Maracaná, ya se implementó de manera exitosa. Por lo tanto, se buscará que esta herramienta se afiance en el futuro con la finalidad de garantizar el desarrollo del fútbol sudamericano.

Asimismo, la misma entidad, en su comunicado, señala que ya tiene la aprobación por parte de la F. A. Board Internacional (IFAB) y de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), lo que hace que este procedimiento represente un nuevo hito para el arbitraje del continente y refleje el espíritu de modernización que guía a la Conmebol en todos sus torneos.

¿Cuándo se jugarán los cuartos final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

Los partidos de cuartos de final de ambos torneos ya tienen fecha confirmada y se llevarán a cabo entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, por lo que se pondrá a prueba qué tan preparados están los árbitros para comunicar las decisiones polémicas frente a toda la multitud.

En el mismo comunicado, la Conmebol explicó que, a partir de esa instancia, este es el escenario perfecto para que la herramienta se aplique de manera continua en los torneos más importantes del continente.

¿Cuáles son los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana que se ejecutará la herramienta?

Luego de jugarse los octavos de final de ambos torneos y de saberse las fechas definidas, los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana han generado mucha expectativa entre los hinchas de los clubes que todavía siguen en pie.

Copa Libertadores:

  • San Pablo vs. Liga de Quito
  • River Plate vs. Palmeiras
  • Vélez vs. Racing
  • Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

Copa Sudamericana

  • Bolívar vs. Atlético Mineiro
  • Independiente del Valle vs. Once Caldas
  • Lanús vs. Fluminense
  • Alianza Lima vs. Independiente/Universidad de Chile, rival por confirmar, según el fallo final de la Conmebol tras los incidentes ocurridos en Avellaneda.
