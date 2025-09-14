HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti
Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti     Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti     Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti     
Deportes

Fernando Gaibor tras la aparatosa derrota de Alianza Lima en Matute: “No hay tiempo para lamentos”

El mediocampista ecuatoriano se pronunció tras el 3-4 ante Deportivo Garcilaso y aseguró que lo ocurrido servirá para corregir detalles de cara a su próximo partido en la Copa Sudamericana.

El mediocampista de Alianza se pronuncia tras perder en Matute. Foto: Composición LR
El mediocampista de Alianza se pronuncia tras perder en Matute. Foto: Composición LR

El sábado 13 de septiembre, por la fecha 8 del Torneo Clausura, Alianza Lima no pudo imponerse en Matute y cayó 3-4 ante Deportivo Garcilaso. El resultado dejó a los íntimos en el quinto lugar de la tabla, mientras que el cuadro cusqueño se quedó con la cima del torneo.

Aunque los blanquiazules buscar igualar el marcador en el Alejandro Villanueva, el empuje no alcanzó y terminaron resignando puntos en casa, en medio de la frustración de sus hinchas.

PUEDES VER Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

lr.pe

Gaibor se pronuncia tras la derrota

El autor del segundo gol a los 44’del compromiso, Fernando Gaibor, dio la cara en conferencia de prensa. El mediocampista reconoció el colpe anímico de la caída, pero recalcó que el equipo debe pasar la página.

“En realidad no podemos decir que no afecta un resultado negativo. Nosotros salimos con la mentalidad de ganar, de conseguir los tres puntos, pero no hay mucho tiempo de entrar en lamentos. Tenemos que pasar la página. No hacer como que no pasó nada, pero sí tomar los recaudos posibles para que el partido de copa lo podamos afrontar como afrontamos todos los partidos, con las mismas ganas, y sabemos que la institución lo requiere así”, declaró el futbolista ecuatoriano.

PUEDES VER Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

lr.pe

Defiende al equipo

El mediocampista fue claro al señalar que el grupo está firme pese al resultado y que no corresponde buscar o fantasmas por lo mismo. Aseguró, además, que cada jugador trabaja para estar disponible en cada compromiso.

“Como dice el profe, se está a veces queriendo buscar cosas, fantasmas donde no hay. Somos un grupo de profesionales donde todos estamos disponibles y estamos aptos para jugar un partido profesional. Después el cuerpo técnico hace una evaluación donde tienen que ver quién está mejor y quién no y en base a eso se toman decisiones. Después dentro de la cancha pasan miles de situaciones que no pasó en la semana y se topan con eso”, agregó.

¿Cómo quedó el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

Alianza Lima volvió a tropezar en Matute por la Liga 1. El equipo de Néstor Gorosito cayó 4-3 ante Deportivo Garcilaso y complicó sus chances de seguir en la pelea por el Torneo Clausura 2025.

Los íntimos tendrán pocos días para voltear la página, pues la próxima semana tendrá que verse las caras con la U. de Chile en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Notas relacionadas
Clásico Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la Liga Femenina 2025: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Clásico Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la Liga Femenina 2025: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

LEER MÁS
Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

LEER MÁS
Alianza Lima no pudo en Matute y cayó 3-4 ante Deportivo Garcilaso, que es nuevo líder del Torneo Clausura.

Alianza Lima no pudo en Matute y cayó 3-4 ante Deportivo Garcilaso, que es nuevo líder del Torneo Clausura.

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

LEER MÁS
DT de Gremio y su firme calificativo sobre Erick Noriega tras críticas por bajo nivel del equipo: "La tendencia es..."

DT de Gremio y su firme calificativo sobre Erick Noriega tras críticas por bajo nivel del equipo: "La tendencia es..."

LEER MÁS
Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

LEER MÁS
Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

LEER MÁS
¡Perú está en los qualifiers! Con triunfo de Ignacio Buse, el equipo nacional venció 3-1 a Portugal por Copa Davis 2025

¡Perú está en los qualifiers! Con triunfo de Ignacio Buse, el equipo nacional venció 3-1 a Portugal por Copa Davis 2025

LEER MÁS
FPF presentó al nuevo DT de la selección peruana femenina para las eliminatorias al Mundial de Brasil

FPF presentó al nuevo DT de la selección peruana femenina para las eliminatorias al Mundial de Brasil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Deportes

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota