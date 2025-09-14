Fernando Gaibor tras la aparatosa derrota de Alianza Lima en Matute: “No hay tiempo para lamentos”

El sábado 13 de septiembre, por la fecha 8 del Torneo Clausura, Alianza Lima no pudo imponerse en Matute y cayó 3-4 ante Deportivo Garcilaso. El resultado dejó a los íntimos en el quinto lugar de la tabla, mientras que el cuadro cusqueño se quedó con la cima del torneo.

Aunque los blanquiazules buscar igualar el marcador en el Alejandro Villanueva, el empuje no alcanzó y terminaron resignando puntos en casa, en medio de la frustración de sus hinchas.

Gaibor se pronuncia tras la derrota

El autor del segundo gol a los 44’del compromiso, Fernando Gaibor, dio la cara en conferencia de prensa. El mediocampista reconoció el colpe anímico de la caída, pero recalcó que el equipo debe pasar la página.

“En realidad no podemos decir que no afecta un resultado negativo. Nosotros salimos con la mentalidad de ganar, de conseguir los tres puntos, pero no hay mucho tiempo de entrar en lamentos. Tenemos que pasar la página. No hacer como que no pasó nada, pero sí tomar los recaudos posibles para que el partido de copa lo podamos afrontar como afrontamos todos los partidos, con las mismas ganas, y sabemos que la institución lo requiere así”, declaró el futbolista ecuatoriano.

Defiende al equipo

El mediocampista fue claro al señalar que el grupo está firme pese al resultado y que no corresponde buscar o fantasmas por lo mismo. Aseguró, además, que cada jugador trabaja para estar disponible en cada compromiso.

“Como dice el profe, se está a veces queriendo buscar cosas, fantasmas donde no hay. Somos un grupo de profesionales donde todos estamos disponibles y estamos aptos para jugar un partido profesional. Después el cuerpo técnico hace una evaluación donde tienen que ver quién está mejor y quién no y en base a eso se toman decisiones. Después dentro de la cancha pasan miles de situaciones que no pasó en la semana y se topan con eso”, agregó.

Alianza Lima volvió a tropezar en Matute por la Liga 1. El equipo de Néstor Gorosito cayó 4-3 ante Deportivo Garcilaso y complicó sus chances de seguir en la pelea por el Torneo Clausura 2025.

Los íntimos tendrán pocos días para voltear la página, pues la próxima semana tendrá que verse las caras con la U. de Chile en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.