HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      
Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis
Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis       Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis       Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis      
Deportes

Ignacio Buse categórico tras clasificación de Perú a los Qualifiers de Copa Davis: "La localía se tiene que respetar"

La primera raqueta nacional remontó de forma brillante ante el portugués Nuno Borges y aseguró la presencia de Perú en los Qualifiers de la Copa Davis.

Ignacio Buse ganó sus dos partidos de singles en esta serie de Copa Davis. Foto: captura de TV Perú
Ignacio Buse ganó sus dos partidos de singles en esta serie de Copa Davis. Foto: captura de TV Perú

Ignacio Buse fue el gran héroe de la jornada. La primera raqueta nacional logró un triunfazo 2-1 ante Nuno Borges y aseguró la clasificación de Perú a los Qualifiers del Grupo Mundial I de la Copa Davis del 2026. Al finalizar el partido, el tenista de 21 años no ocultó su emoción por lo acontecido.

"No sé qué decir, esto es inexplicable. Ganar en casa, cerrando la serie, en el estadio Hermano Buse. Me emociona mucho ver este ambiente. Esto es de todo el equipo, venimos haciendo un gran trabajo. El número 1 o 2 es solo números y esto muy contento de sacar esta serie adelante", manifestó para TV Perú.

Ignacio Buse categórico tras clasificación de Perú

Ignacio Buse agradeció el apoyo que recibió del público en el Lawn Tennis y consideró que este factor fue determinante para llevarse la serie contra los europeos.

"La verdad es que es un privilegio. No se ven series así en Perú, es el precio que tienes que pagar de ser visitante, que la localía se tiene que hacer respetar. Con toda esta gente, estoy muy contento y se viene grandes cosas para el Perú", agregó sobre el apoyo del público para la definición de la serie.

"Existen problemas familiares, económicos, que no les permite estar aquí hoy. Pero se siente que pueden apoyar de diferentes maneras y muchas gracias por seguir viéndonos. Creo que hay futuro en el tenis peruano y sigan apoyándonos", agregó sobre lo aficionados que no pudieron acudir al recinto.

¿Cuándo juega Perú los Qualifiers de Copa Davis?

Luego del triunfo 3-1 sobre Portugal, el equipo capitaneado por Luis Horna tendrá que prepararse con miras a lo que serán los Qualifiers del 2026 por el Grupo Mundial I de la Copa Davis.

Notas relacionadas
'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO HOY: ¿cómo ver la pelea título mundial supermediano de boxeo?

'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO HOY: ¿cómo ver la pelea título mundial supermediano de boxeo?

LEER MÁS
Jean Ferrari confirma al Cusco como escenario para las eliminatorias sudamericanas femeninas: "A utilizar todas nuestras armas"

Jean Ferrari confirma al Cusco como escenario para las eliminatorias sudamericanas femeninas: "A utilizar todas nuestras armas"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: horario y canal de TV para ver el clásico de la Liga Femenina 2025

Universitario vs Alianza Lima: horario y canal de TV para ver el clásico de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Perú está en los qualifiers! Con triunfo de Ignacio Buse, el equipo nacional venció 3-1 a Portugal por Copa Davis 2025

¡Perú está en los qualifiers! Con triunfo de Ignacio Buse, el equipo nacional venció 3-1 a Portugal por Copa Davis 2025

LEER MÁS
[L1 MAX] Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por el Torneo Clausura

[L1 MAX] Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por el Torneo Clausura

LEER MÁS
Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

LEER MÁS
'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO HOY: ¿cómo ver la pelea título mundial supermediano de boxeo?

'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO HOY: ¿cómo ver la pelea título mundial supermediano de boxeo?

LEER MÁS
Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

LEER MÁS
Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Deportes

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota