Ignacio Buse fue el gran héroe de la jornada. La primera raqueta nacional logró un triunfazo 2-1 ante Nuno Borges y aseguró la clasificación de Perú a los Qualifiers del Grupo Mundial I de la Copa Davis del 2026. Al finalizar el partido, el tenista de 21 años no ocultó su emoción por lo acontecido.

"No sé qué decir, esto es inexplicable. Ganar en casa, cerrando la serie, en el estadio Hermano Buse. Me emociona mucho ver este ambiente. Esto es de todo el equipo, venimos haciendo un gran trabajo. El número 1 o 2 es solo números y esto muy contento de sacar esta serie adelante", manifestó para TV Perú.

Ignacio Buse categórico tras clasificación de Perú

Ignacio Buse agradeció el apoyo que recibió del público en el Lawn Tennis y consideró que este factor fue determinante para llevarse la serie contra los europeos.

"La verdad es que es un privilegio. No se ven series así en Perú, es el precio que tienes que pagar de ser visitante, que la localía se tiene que hacer respetar. Con toda esta gente, estoy muy contento y se viene grandes cosas para el Perú", agregó sobre el apoyo del público para la definición de la serie.

"Existen problemas familiares, económicos, que no les permite estar aquí hoy. Pero se siente que pueden apoyar de diferentes maneras y muchas gracias por seguir viéndonos. Creo que hay futuro en el tenis peruano y sigan apoyándonos", agregó sobre lo aficionados que no pudieron acudir al recinto.

¿Cuándo juega Perú los Qualifiers de Copa Davis?

Luego del triunfo 3-1 sobre Portugal, el equipo capitaneado por Luis Horna tendrá que prepararse con miras a lo que serán los Qualifiers del 2026 por el Grupo Mundial I de la Copa Davis.