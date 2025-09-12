HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

Alineaciones de Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Garcilaso en la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1, en un partido decisivo por seguir escalando en la tabla de posiciones.

Deportivo Garcilaso tendrá un partido importante frente a Alianza Lima. Foto: composición LR/Guillermo Viscarra/Patrick Zubczuk
Deportivo Garcilaso tendrá un partido importante frente a Alianza Lima. Foto: composición LR/Guillermo Viscarra/Patrick Zubczuk

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1, en un duelo clave debido a la corta diferencia de puntos entre ambos. Néstor Gorosito tendrá que reestructurar su once, ya que no podrá contar con Carlos Zambrano ni Renzo Garcés por suspensión.

Garcilaso, dirigido por Carlos Bustos, llega invicto tras siete jornadas y con la motivación de seguir en lo alto de la tabla. El equipo cusqueño buscará dar la sorpresa en Matute y sumar tres puntos que lo acerquen a la pelea por el título.

PUEDES VER: Jefferson Farfán muestra su lujosa colección de camisetas que intercambió durante su carrera futbolística: “Acá de mi esposa”

lr.pe

Alineación de Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso

Este sería el posible once que use Néstor Gorosito para este compromiso.

  • Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Alineación de Deportivo Garcilaso contra Alianza Lima

Posible alineación que use Carlos Bustos para este compromiso contra los blanquiazules.

  • Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Orlando Núñez; Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Pronósticos para el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

  • Betsson: gana Alianza Lima (1.33), empate (4.80), gana Deportivo Garcilaso (8.90)
  • Betano: gana Alianza Lima (1.37), empate (4.60), gana Deportivo Garcilaso (9.00)
  • bet365: gana Alianza Lima (1.36), empate (5.25), gana Deportivo Garcilaso (6.50)
  • 1xBet: gana Alianza Lima (1.42), empate (4.75), gana Deportivo Garcilaso (6.85)

Próximos partidos de Alianza Lima

PERÚ – Liga 1 (Clausura)

  • Los Chankas vs. Alianza Lima | 16.09 – 17:30

SUDAMÉRICA – Copa Sudamericana (Playoffs)

  • Alianza Lima (Per) vs. U. de Chile (Chi) | 18.09 – 19:30

Próximos partidos de Deportivo Garcilaso

PERÚ – Liga 1 (Clausura)

  • Deportivo Garcilaso vs. Melgar | 18.09 – 19:30
  • Alianza Huánuco vs. Deportivo Garcilaso | 22.09 – 15:00
  • Deportivo Garcilaso vs. UTC | 25.09 – 19:00

PUEDES VER: Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Así está la tabla de posiciones para esta jornada 8 del Torneo Clausura.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario157430114+7
2Sporting Cristal146420132+11
3Cusco FC13541071+6
4Deportivo Garcilaso13734094+5
5Alianza Lima12733175+2
6Alianza Universidad107313910−1
7Sport Huancayo9723210100
8FBC Melgar9723278−1
9Los Chankas96303913−4
10Cienciano8622275+2
11Atlético Grau77214911−2
12ADT77214511−6
13Alianza Atlético6513132+1
14Juan Pablo II6613268−2
15Comerciantes Unidos56123710−3
16Ayacucho FC4611459−4
17Sport Boys4711529−7
18UTC2502348−4
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Franco Navarro y su singular reacción ante rumores que vinculan a Néstor Gorosito con la selección peruana: "No me generes histeria"

Franco Navarro y su singular reacción ante rumores que vinculan a Néstor Gorosito con la selección peruana: "No me generes histeria"

LEER MÁS
El temible once que prepara Néstor Gorosito en Alianza Lima para el regreso al Torneo Clausura frente a Deportivo Garcilaso

El temible once que prepara Néstor Gorosito en Alianza Lima para el regreso al Torneo Clausura frente a Deportivo Garcilaso

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

LEER MÁS
Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Fútbol Peruano

Miguel Araujo volvió a entrenar con Sporting Cristal y se perfila como titular ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura

'Chiquito' Flores no se guardó nada y despotricó fuerte contra Sergio Peña: "¿Quién le engaño que es jugador?"

Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota