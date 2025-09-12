Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1, en un duelo clave debido a la corta diferencia de puntos entre ambos. Néstor Gorosito tendrá que reestructurar su once, ya que no podrá contar con Carlos Zambrano ni Renzo Garcés por suspensión.

Garcilaso, dirigido por Carlos Bustos, llega invicto tras siete jornadas y con la motivación de seguir en lo alto de la tabla. El equipo cusqueño buscará dar la sorpresa en Matute y sumar tres puntos que lo acerquen a la pelea por el título.

Alineación de Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso

Este sería el posible once que use Néstor Gorosito para este compromiso.

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Alineación de Deportivo Garcilaso contra Alianza Lima

Posible alineación que use Carlos Bustos para este compromiso contra los blanquiazules.

Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Orlando Núñez; Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Pronósticos para el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Betsson : gana Alianza Lima (1.33), empate (4.80), gana Deportivo Garcilaso (8.90)

: gana Alianza Lima (1.33), empate (4.80), gana Deportivo Garcilaso (8.90) Betano : gana Alianza Lima (1.37), empate (4.60), gana Deportivo Garcilaso (9.00)

: gana Alianza Lima (1.37), empate (4.60), gana Deportivo Garcilaso (9.00) bet365 : gana Alianza Lima (1.36), empate (5.25), gana Deportivo Garcilaso (6.50)

: gana Alianza Lima (1.36), empate (5.25), gana Deportivo Garcilaso (6.50) 1xBet: gana Alianza Lima (1.42), empate (4.75), gana Deportivo Garcilaso (6.85)

Próximos partidos de Alianza Lima

PERÚ – Liga 1 (Clausura)

Los Chankas vs. Alianza Lima | 16.09 – 17:30

SUDAMÉRICA – Copa Sudamericana (Playoffs)

Alianza Lima (Per) vs. U. de Chile (Chi) | 18.09 – 19:30

Próximos partidos de Deportivo Garcilaso

PERÚ – Liga 1 (Clausura)

Deportivo Garcilaso vs. Melgar | 18.09 – 19:30

| 18.09 – 19:30 Alianza Huánuco vs. Deportivo Garcilaso | 22.09 – 15:00

| 22.09 – 15:00 Deportivo Garcilaso vs. UTC | 25.09 – 19:00

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Así está la tabla de posiciones para esta jornada 8 del Torneo Clausura.