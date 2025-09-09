Álex Valera y Edison Flores se recuperaron y quedaron aptos para jugar el Universitario vs Melgar por Liga 1
Luego de ser desconvocados de la selección peruana, ambos futbolista lograron superar sus respectivas lesiones y se encuentran disponibles para el reinicio de la Liga 1.
- Álvaro Barco reveló política austera de Universitario tras rumores del posible fichaje de André Carrillo: “No hacer locuras”
- Universitario respondió fuerte a Sport Boys tras acusar de desleal a Di Benedetto por falta que causó lesión: "Por eso están donde están"
Universitario de Deportes recibió una gran noticia a pocos días del reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1: los futbolistas Alex Valera y Edison Flores, que fueron desconvocados de la selección peruana para el cierre de las Eliminatorias 2026, lograron recuperarse de sus respectivas lesiones y quedaron aptos para enfrentar a Melgar en Arequipa.
Ambos futbolista no pudieron estar en la derrota contra Uruguay en Montevideo debido a que presentaban un desgarro. Esta situación también les impidió ser considerados para el cotejo de hoy, martes 9 de setiembre, ante Paraguay en el Nacional de Lima.
PUEDES VER: André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: 'Perdí un hu*** de plata'
Comunicado de la selección peruana. Foto: La Bicolor
Alex Valera y Edison Flores podrán jugar el Universitario vs Melgar
De acuerdo al periodista Enrique Vega, ambos atacantes se encuentran en óptimas condiciones para visitar el Monumental de la UNSA. Jorge Fossati tendrá que decidir si los incluye en su equipo titular.
"Álex Valera y Edison Flores estarán disponibles para enfrentar a Melgar este domingo en Arequipa. La gran incógnita es si serán titulares. Entre jueves y viernes, Jorge Fossati definirá el once", precisó el comunicador en su cuenta de Twitter.
PUEDES VER: Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores
¿Cuándo juegan Universitario vs Melgar?
Universitario visitará al renovado Melgar de Juan Reynoso este domingo 14 de setiembre en el Monumental de la UNSA (Arequipa) por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo entre el 'Dominó' y el conjunto crema empezará a partir de las 3.00 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1
Con la anulación de los partidos de Binacional y tras su último empate frente a Alianza Lima, Universitario de Deportes se ubica como único líder del Torneo Clausura.
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|7
|7
|15
|2. Sporting Cristal
|6
|11
|14
|3. Cusco FC
|5
|6
|13
|4. Deportivo Garcilaso
|7
|5
|13
|5. Alianza Lima
|7
|2
|12
|6. Sport Huancayo
|7
|0
|9
|7. Melgar
|7
|-1
|9
|8. Los Chankas
|5
|-3
|9
|9. Cienciano
|6
|2
|8
|10. Alianza Universidad
|6
|-2
|7
|11. ADT
|6
|-4
|7
|12. Alianza Atlético
|5
|1
|6
|13. Juan Pablo II
|6
|-2
|6
|14. Comerciantes Unidos
|6
|-3
|5
|15. Atlético Grau
|6
|-4
|4
|16. Ayacucho FC
|6
|-4
|4
|17. Sport Boys
|7
|-7
|4
|18. UTC
|5
|-4
|2
|19. Binacional (descendido)
|-
|-
|-