Fútbol Peruano

Álex Valera y Edison Flores se recuperaron y quedaron aptos para jugar el Universitario vs Melgar por Liga 1

Luego de ser desconvocados de la selección peruana, ambos futbolista lograron superar sus respectivas lesiones y se encuentran disponibles para el reinicio de la Liga 1.

Álex Valera y Edison Flores se perdieron los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias. Foto: composición LR/Cancha en marcha/Melgar
Universitario de Deportes recibió una gran noticia a pocos días del reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1: los futbolistas Alex Valera y Edison Flores, que fueron desconvocados de la selección peruana para el cierre de las Eliminatorias 2026, lograron recuperarse de sus respectivas lesiones y quedaron aptos para enfrentar a Melgar en Arequipa.

Ambos futbolista no pudieron estar en la derrota contra Uruguay en Montevideo debido a que presentaban un desgarro. Esta situación también les impidió ser considerados para el cotejo de hoy, martes 9 de setiembre, ante Paraguay en el Nacional de Lima.

Comunicado de la selección peruana. Foto: La Bicolor

Alex Valera y Edison Flores podrán jugar el Universitario vs Melgar

De acuerdo al periodista Enrique Vega, ambos atacantes se encuentran en óptimas condiciones para visitar el Monumental de la UNSA. Jorge Fossati tendrá que decidir si los incluye en su equipo titular.

"Álex Valera y Edison Flores estarán disponibles para enfrentar a Melgar este domingo en Arequipa. La gran incógnita es si serán titulares. Entre jueves y viernes, Jorge Fossati definirá el once", precisó el comunicador en su cuenta de Twitter.

¿Cuándo juegan Universitario vs Melgar?

Universitario visitará al renovado Melgar de Juan Reynoso este domingo 14 de setiembre en el Monumental de la UNSA (Arequipa) por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo entre el 'Dominó' y el conjunto crema empezará a partir de las 3.00 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Con la anulación de los partidos de Binacional y tras su último empate frente a Alianza Lima, Universitario de Deportes se ubica como único líder del Torneo Clausura.

ClubPJDGPuntos
1. Universitario7715
2. Sporting Cristal61114
3. Cusco FC5613
4. Deportivo Garcilaso7513
5. Alianza Lima7212
6. Sport Huancayo709
7. Melgar7-19
8. Los Chankas5-39
9. Cienciano628
10. Alianza Universidad6-27
11. ADT6-47
12. Alianza Atlético516
13. Juan Pablo II6-26
14. Comerciantes Unidos6-35
15. Atlético Grau6-44
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys7-74
18. UTC5-42
19. Binacional (descendido)---
