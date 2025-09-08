El último domingo 7 de septiembre, Sport Boys publicó un comunicado en el que informaron que el jugador Erick Gonzales se perderá el resto de la temporada tras ser operado luego de sufrir una "rotura en el cuerpo posterior del menisco medial de la rodilla izquierda". El cuadro rosado apuntó directamente contra Matías Di Benedetto por realizar la falta durante el encuentro en el Monumental por la fecha 1 del Torneo Clausura y también criticó al arbitraje por determinar que la infracción solo sea amarilla. Este lunes, Franco Velazco, administrador temporal de la 'U', respondió a esta acusación.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre el comunicado de Sport Boys?

La terminología que ellos usan, de jugadas 'desleales', denota la falta de conocimiento que tiene la administración de Boys, por eso están donde están. Si conocieron lo que significa el fútbol, y que este tipo de jugadas son fortuitas y que entre jugadores siempre hay un respeto y códigos, que es cuidar la integridad física, claramente el Boys lo que está haciendo con su administrador provisional es venderle humo a sus hinchas y maquillar la campaña que vienen haciendo, nuevamente como hacen muchos clubes, refiriéndose a Universitario", declaró en conferencia.