Universitario se ilusiona con el Torneo Clausura 2025: los 7 partidos que jugará sin viajar a la altura

La 'U' y los partidos que le quedan en el regreso del Torneo Clausura. Foto: RPP

Se acaban las Eliminatorias y regresa el Torneo Clausura 2025. Los hinchas de Universitario se ilusionan con levantar el título, dado que el fixture no será tan complicado. El bicampeón de la Liga 1 parte como favorito para llevarse el último certamen del año. Además, el cuadro 'crema' tendrá solamente 6 partidos en la altura y el resto de cotejos serán en el llano para cerrar la exigente temporada.

La escuadra de Ate sabe que de ganar el Torneo Clausura puede salir automáticamente campeón del fútbol nacional. El tricampeonato es una realidad, pero antes deberán disputar los 10 partidos restantes para tener claro el desenlace del evento.

¿Cuáles son los partidos que jugará Universitario sin viajar a la altura por el Torneo Clausura?

Regresa el Torneo Clausura. Universitario tendrá importantes partidos en el llano y solamente 6 en la altura para pintar de crema el campeonato nacional. La expectativa es alta por lograr el 'Tri' de forma directa.

Fecha 8: Melgar vs. Universitario en Arequipa, el 14/9

Fecha 10: UTC vs. Universitario en Trujillo, el 20/9

Fecha 11: Universitario vs. Cusco FC, el 27/9

Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario en Trujillo, el 1/10

Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II, el 5/10

, el 5/10 Fecha 14: Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 15: Universitario vs. Ayacucho FC

Fecha 16: ADT vs. Universitario

Fecha 18: Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Fecha 19: Chankas CYC vs. Universitario.

Universitario recupera a jugadores importantes

De acuerdo al periodista Enrique Vega, ambos atacantes se encuentran en óptimas condiciones para visitar el Monumental de la UNSA. Jorge Fossati tendrá que decidir si los incluye en su equipo titular.

"Álex Valera y Edison Flores estarán disponibles para enfrentar a Melgar este domingo en Arequipa. La gran incógnita es si serán titulares. Entre jueves y viernes, Jorge Fossati definirá el once", precisó el comunicador en su cuenta de Twitter.

¿Cuándo juegan Universitario vs Melgar?

Universitario visitará al renovado Melgar de Juan Reynoso este domingo 14 de setiembre en el Monumental de la UNSA (Arequipa) por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo entre el 'Dominó' y el conjunto crema empezará a partir de las 3.00 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX.