Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

"Hay un mito que hay que desmontar", fueron las palabras que dijo Manuel Barreto cuando fue entrevistado por el programa 'Y Uno Feliz'

Álvaro Barco fue consultado sobre lo que dijo Manuel Barreto sobre los extranjeros que llegan a Universitario. Foto: composición LR/Universitario/captura de Pase Filtrado
En una reciente entrevista para el programa 'Pase Filtrado', el director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco comentó sobre diversos temas relacionados al fútbol. Sin embargo, durante el desarrollo de la conversación, se le consultó a Barco sobre qué opinaba acerca de las palabras de Manuel Barreto, exgerente deportivo de la 'U', quien en su momento había declarado que los jugadores extranjeros que llegaban al equipo no necesariamente debían ser titulares, en referencia a Diego Churín y José Carabalí.

Estas declaraciones fueron muy críticas en su debido momento. Tras esta consulta, el exfutbolista fue tajante con su respuesta y resaltó que, aunque respeta la postura de Barreto, no la comparte, pues para él, si un extranjero llega al equipo es para marcar la diferencia.

lr.pe

Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre extranjeros

“No, con todo respeto, puede pasar, porque nadie tiene asegurada una titularidad, pero la intención de traer un extranjero es para que marque la diferencia”, fueron las palabras del actual director deportivo de Universitario al ser consultado sobre estas declaraciones de Barreto.

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en la 'U'?

Cabe recordar que Barreto, cuando era gerente deportivo de Universitario, destacó que es un mito que los jugadores extranjeros deban ser titulares.

“Hay un mito que hay que desmontar. El extranjero que venga no tiene que ser necesariamente titular. Diego Churín y José Carabalí competirán con jugadores de selección. El ‘9’ que venga debe venir a ser campeón y no a ser goleador. No contratamos a titulares indiscutibles”, fueron sus palabras para el programa 'Y Uno Feliz'.

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario de Deportes?

Por el Torneo Clausura de la Liga 1, Melgar y Universitario se enfrentarán el próximo domingo 14 de septiembre a las 3.00 p. m., en un duelo clave dentro de la clasificación del torneo.

