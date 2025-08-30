Luis Ramos tendrá fuerte competencia: América de Cali fichó a exgoleador del Borussia Dortmund

América de Cali fichó a jugador mientras que Luis Ramos se encuentra con la selección peruana. Foto: composición LR/América de Cali

América de Cali fichó a jugador mientras que Luis Ramos se encuentra con la selección peruana. Foto: composición LR/América de Cali

Recientemente se dio a conocer la noticia de que América de Cali, donde milita el peruano Luis Ramos, fichó a un histórico jugador con pasado en la Bundesliga, tras su paso por el mítico Borussia Dortmund. El colombiano Adrián Ramos regresa al club para escribir un nuevo capítulo en su carrera como futbolista. Con gran entusiasmo, la institución publicó un video y una imagen anunciando la llegada del delantero de 39 años.

Esta noticia llega en un momento en que Luis Ramos ha sido convocado a la selección peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias 2025, en la que la Bicolor enfrentará a Uruguay de visita y recibirá a Paraguay en Lima, compromisos clave para sus aspiraciones mundialistas.

América de Cali oficializa a Adrián Ramos

A través de una publicación en redes sociales, el club confirmó la incorporación del atacante, quien se encontraba sin equipo. "Cuando el amor por este escudo es más grande que cualquier adiós, el corazón dicta el camino. ¡Bienvenido a la que siempre será tu casa, Adrián!", se lee en el post de redes sociales.

Cabe resaltar que Ramos regresa al club donde se formó como futbolista, ya que inició en las divisiones menores de América y, tras su paso por la categoría sub-20, debutó en el primer equipo en 2004.

Equipos en los que jugó Adrián Ramos

Estos son los equipos por los cuales ha pasado Adrián Ramos.