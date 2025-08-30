Luis Ramos tendrá fuerte competencia: América de Cali fichó a exgoleador del Borussia Dortmund
América de Cali ficha al histórico delantero colombiano, con pasado en el Borussia Dortmund. El jugador regresa al club donde se formó como futbolista.
- Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026
- Así quedaron conformados los equipos en la Champions League 2025-2026: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales en la Fase Liga
Recientemente se dio a conocer la noticia de que América de Cali, donde milita el peruano Luis Ramos, fichó a un histórico jugador con pasado en la Bundesliga, tras su paso por el mítico Borussia Dortmund. El colombiano Adrián Ramos regresa al club para escribir un nuevo capítulo en su carrera como futbolista. Con gran entusiasmo, la institución publicó un video y una imagen anunciando la llegada del delantero de 39 años.
Esta noticia llega en un momento en que Luis Ramos ha sido convocado a la selección peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias 2025, en la que la Bicolor enfrentará a Uruguay de visita y recibirá a Paraguay en Lima, compromisos clave para sus aspiraciones mundialistas.
PUEDES VER: Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”
América de Cali oficializa a Adrián Ramos
A través de una publicación en redes sociales, el club confirmó la incorporación del atacante, quien se encontraba sin equipo. "Cuando el amor por este escudo es más grande que cualquier adiós, el corazón dicta el camino. ¡Bienvenido a la que siempre será tu casa, Adrián!", se lee en el post de redes sociales.
Cabe resaltar que Ramos regresa al club donde se formó como futbolista, ya que inició en las divisiones menores de América y, tras su paso por la categoría sub-20, debutó en el primer equipo en 2004.
PUEDES VER: Reimond Manco impacta al revelar la posible razón por la que Piero Quispe ficha por el Sydney FC: "Te lo digo como exfutbolista"
Equipos en los que jugó Adrián Ramos
Estos son los equipos por los cuales ha pasado Adrián Ramos.
- CD América U20 (2004)
- CD América (2004)
- Trujillanos (2005)
- CD América (2005)
- Indep. Santa Fe (2006)
- CD América (2007)
- Hertha Berlín (2009)
- Dortmund (2014)
- Granada CF (2017)
- CQ Dangdai Lif. (2017)
- Granada CF (2017–2018)
- CQ Dangdai Lif. (2018)
- Granada CF (2020)
- CD América (2020)
- Sin equipo (2025)
- CD América (2025)