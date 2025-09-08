Leao Butrón denunció frente a cámaras que el automóvil de su hermano sufrió daños ocasionados por un repartidor de delivery. | Foto: composición LR/Buenos Días Perú

Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima, vivió un momento incómodo junto a su familia, luego de que el automóvil que conducía fuese dañado de forma intencional. Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que otro conductor se acercó y dañó el espejo lateral del vehículo del hermano del exfutbolista.

Leao Butrón: el momento del ataque al auto de su hermano fue captado por las cámaras de seguridad

Al pronunciarse sobre lo ocurrido con el auto de su hermano, el exgolero narró los hechos con precisión y expresó su indignación, ya que el trabajador le exigió un monto adicional que no correspondía por el servicio prestado.

''Es el carro de mi hermano que llegó para una reunión familiar. Se hizo un pedido a la empresa Rappi, como tantas veces hemos pedido y nos hemos responde el señor Michael Ángel Quispe, quien trae el pedido. Nos dijo que como eran muchas cosas teníamos que pagarle de más en efectivo'', detalló mientras conversaba con el reportero de 'Buenos Días Perú'.

La indignación de Leao Butrón por lo sucedido

Al tratarse de un acto de vandalismo, Leao Butrón dejó en claro que su familia se negó a entregar el dinero que el repartidor exigía sin justificación y cuestionó los valores del trabajador.

“Mi esposa le reclama porque ya estamos pagando el servicio. Nos dijo que bajáramos a recoger las cosas. Pensé que todo había quedado ahí, pero después nos dimos cuenta de que el espejo estaba roto. No sabemos si lo robó, porque el espejo no aparece”, señaló Leao Butrón, dejando en suspenso la posibilidad de que el repartidor se haya llevado el material dañado.

Los descargos que presentará Leao ante la policía

El ídolo de Alianza Lima anunció que presentará una denuncia formal ante las autoridades policiales y exigió a la empresa de delivery que asuma su responsabilidad en el caso.

“No puede ser tan fácil que un repartidor actúe con impunidad. La empresa debe responder por las personas a las que contrata”, concluyó el exarquero del cuadro 'blanquiazul', quien espera que se haga justicia en un caso que generó gran malestar en su familia.

Finalmente, el exguardameta nacional aclaró que no hubo ningún enfrentamiento con el trabajador de Rappi y que jamás se le faltó el respeto a pesar de ser el agraviado.

''No hubo ningún altercado, nadie lo insultó. Mi esposa y mi cuñada bajaron a recoger el pedido y luego descubrimos que el espejo estaba roto. Lo más indignante es que la empresa no responde y parece lavarse las manos'', aseguró.