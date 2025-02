Leao Butrón es uno de los jugadores que hizo historia con Alianza Lima al ganar 3 títulos nacionales. El último trofeo fue en la temporada 2017 donde fue figura. El exarquero de la selección peruana se desempeña actualmente como gerente de Academias y Franquicias del cuadro íntimo y siempre se le ha visto apoyando al conjunto victoriano cada temporada. En la última edición del programa streaming 'Desmarcados', el exguardameta fue consultado sobre si apoya a Universitario en la Copa Libertadores.

Lejos de una respuesta políticamente correcta, Leao Butrón señaló sería falso si dice que quiere que a Universitario le vaya bien en el torneo Conmebol. Por otro lado, le mostró su respaldo a Melgar y Sporting Cristal, clubes que también tendrán participación en la Copa Libertadores este año.

¿Qué dijo Leao Butrón sobre Universitario?

"Quiero que le vaya bien a Melgar, a Sporting Cristal y lógicamente a Alianza Lima. Sería falso decir que cuando veo un partido de la 'U' en la Copa Libertadores diga que quiero que ganen, sería falso. Como hincha de Alianza no quiero que le vaya bien. Lo que yo desee no va a cambiar nada. Si pasan es mérito de ellos y si no, es todo lo contrario", dijo en un inicio.

Butrón contó que tiene varios amigos que son aficionados del elenco estudiantil y que suelen molestarse por su hinchaje. El exportero de San Martín explicó que si Universitario ganaría, se burlarían de Alianza Lima, o que si el cuadro íntimo ganaría, también se burlarían de la 'U', ya que así es el folclore del fútbol.

"Yo cuando me reúno con algunos amigos, varios son de Universitario y los demás de Alianza Lima. Me molestan y normal. Cuando ganan o pierden, nos molestamos y ahí nomás queda. Sería falso decirte que cuando la 'U' juega la Libertadores quiero que ganen. Si ganan, se van a burlar de nosotros o viceversa. Es parte del fútbol, nada especial", agregó.

¿En qué clubes jugó Leao Butrón?