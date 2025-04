Pese a que el Callao se desangra, detectan 284 cámaras de vigilancia inoperativas y más de 20 motos de serenazgo sin usar

En menos de una semana ya se vienen reportando cuatro crímenes en el Callao. Pese a este derramamiento de sangre, la Contraloría General de la República ha detectado que 284 cámaras de videovigilancia se encuentran inoperativas y más de 20 motocicletas de serenazgo siguen sin ser utilizadas en cuatro distritos de la provincia constitucional.

Durante un operativo, auditores y especialistas de la Contraloría supervisaron las acciones que se están implementando en los siete distritos del primer puerto. De esta manera, descubrieron que en Ventanilla se encuentra el mayor número de cámaras inoperativas (200). Le siguen Bellavista (53), La Perla (17) y Carmen de la Legua (14). La mayoría de estos equipos, que servirían para prevenir los asaltos y crímenes, continúan instaladas generando un riesgo durante el monitoreo del sistema de seguridad ciudadana.

Según el informe de control n° 003-2025-OCI/1623-SVC, el municipio de Ventanilla cuenta con 701 cámaras de videovigilancia, de las cuales 200 no funcionan. “Se ha constatado que 156 cámaras operativas no almacenan las imágenes durante los 45 días calendario, como establece la ley, lo que podría causar que la ciudadanía y las autoridades no tengan las grabaciones que necesitan”, señaló la Contraloría.

En ese distrito también se comprobó que 20 de las 50 motocicletas que tiene el serenazgo no venían siendo usadas en campo por falta de choferes. Este es un problema que también se registra en Lima, con las unidades que fueron donadas por el alcalde Rafael López Aliaga a algunos distritos.

Problemas en otros distritos

Los especialistas de la Contraloría constataron también que 53 de las 197 cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Bellavista están inoperativas, al igual que cinco monitores que deben mostrar las imágenes de las cámaras. A esto se suma que el servidor, ubicado en el Control Integral de Seguridad, almacena las grabaciones de las cámaras operativas por un plazo máximo de 18 días en lugar de los 45 días según ley.

En tanto, en La Perla, los inspectores verificaron que 17 de las 121 cámaras no están operativas, al igual que dos camionetas, del año 2020, y una motocicleta, del año 2025, lo que genera el riesgo de afectar la oportunidad y efectividad de las acciones. “En Carmen de la Legua, 14 de las 40 cámaras no funcionan por falta de mantenimiento preventivo y correctivo”, señalaron.

Los últimos crímenes en el Callao

Se debe indicar que, en menos de una semana, los criminales han asesinado a tres transportistas y una mujer en el primer puerto.

El último martes, sicarios atentaron contra dos choferes de combis que venían siendo extorsionados en dos puntos de la avenida Venezuela. Luis Chinchay (65) quedó gravemente herido en el estómago y brazo, por lo que fue llevado al Hospital Naval donde se reportó que su estado es delicado. Mientras tanto, Daniel Alexis Guillermo (25) falleció en el lugar del ataque tras recibir impactos de bala en la cabeza.

El miércoles, a pocas horas del paro de transportistas, los extorsionadores balearon a otro conductor de una combi de la línea La Colonial en el cruce de las avenidas Pérez Salmón y Santa Rosa.

Lamentablemente, este jueves, una joven madre fue asesinada de varios balazos en la zona de Bocanegra. Grace Segarra Melgar iba al mercado cuando fue detenida por dos sicarios que le asestaron seis balazos. Uno de ellos le cayó en la cabeza, lo que causó su muerte en el hospital Negreiros. La víctima deja a dos menores en la orfandad.