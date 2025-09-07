El último viernes 5 de septiembre, la Comisión DIsciplinaria de la FPF emitió su fallo tras los hechos ocurridos en el clásico entre Alianza Lima y Universitario. Jugadores como Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Néstor Gorosito, Tito Ordóñez, delegado de los íntimos, y Giacomo Scerpella, psicólogo del club, fueron sancionados y multados. Por el lado de la 'U', Rodrigo Ureña también fue castigado. Uno de los que se manifestó en contra de esta resolución fue Leao Butrón, quien defendió a la delegación blanquiazul.

El gerente de academias y franquicias de Alianza Lima apuntó contra Universitario por la postura de registrar cada movimiento de la delegación de Alianza Lima durante el clásico por el Torneo Clausura para luego buscar que sean sancionados. Además, aseguró que el Estadio Monumental debería también ser penalizado por hechos reincidentes.

Leao Butrón tras sanciones de la CD-FPF: ¿Por qué no suspenden también el Monumental?

"¿Cuál es el código de estar filmando a tus rivales para ver qué hacen y después ir a llorar y pedir suspender? ¿Cuál es el código? No entiendo. Si van a suspender por hacer un gesto a un jugador saliendo del estadio, ¿por qué no suspenden también el estadio, que te llena de insultos, de escupitajos y todo eso? ¿Por qué no lo suspenden?", declaró desde el aeropuerto a Raúl Chávez, del medio Jax Latin Media.

El exportero de la selección peruana fue abordado desde el terminal aéreo tras arribar este domingo a la capital luego de jugar el último sábado un amistoso de leyendas contra Colo Colo en Chile. Butrón señaló que la 'U' siempre se ha visto favorecido con fallos a su favor y aseguró que tras la última sanción a integrantes de Alianza se confirma "la devolución de favores".

"Todos somos personas, tenemos la obligación de dar el ejemplo, nos podemos equivocar, sí, pero siempre lo hacen para el mismo lugar. Suspendan el estadio, debería ser así, es lo normal, pero no va a pasar porque las equivocaciones viene siendo repetitivas desde hace años, tanto en el VAR, en el campo, en la Comisión de Justicia y siempre para el mismo lado. Lo que está pasando en el Perú es obvio y se confirma con la devolución de favores", precisó.