El último viernes 24 de enero, Sport Boys fue notificado sobre la sanción de su licencia por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). A días del inicio de la Liga 1 2025, el conjunto del Callao comunicó esta situación a sus hinchas y señalaron que ya se encuentran en proceso de apelación, puesto que consideran que la medida no es justa.

La FPF explicó que la suspensión de Sport Boys se daba por incumplimiento de la institución rosada y tiene una vigencia de 10 días. Sobre este polémico tema, uno de los que decidió pronunciarse fue Leao Butrón. El exportero utilizó sus redes sociales para manifestar su postura.

¿Qué dijo Leao Butrón sobre la sanción de la FPF a Sport Boys?

Por medio de su cuenta de 'X', Leao Butrón lamentó lo sucedido a Sport Boys a tan solo días del inicio del torneo peruano. Además, acotó que así como han castigado a la 'Misilera', también debería aplicarse la misma a todos los clubes en este tipo de casos.

"Una pena lo de SBA, pero si no le dan licencia por no cumplir, deberían hacerlo con todos esos que hacen lo que quieren, ¿no?", escribió el otrora guardameta de Alianza Lima y otros clubes de la liga peruana.

¿Qué dijo el abogado de Sport Boys sobre la sanción de la FPF?

Horas después de conocer la sanción a Sport Boys, Jaime Talledo, asesor legal del club, se pronunció para profundizar sobre el tema. El experto explicó por qué está apelando ante la exigencia de la FPF.

"A partir de la vigencia de la Ley Especial Concursal que rige a Universitario y Sport Boys, el club hizo un plan de viabilidad, el cual fue aprobado por SUNAT en octubre del 2024. A partir de allí, parte de lo que fiscaliza el sistema de licencias es el cumplimiento de ese plan de viabilidad. Por lo tanto, las deudas, por ejemplo, de SAFAP o de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF están dentro del plan de viabilidad", declaró en GOLPERU

"Por lo tanto, sino son exigibles, tampoco me es exigible que yo presento un no adeudo por esas deudas, puesto que ya han sido refinanciadas y programadas. No es que Sport Boys haya incumplido con pagar alguna de esas cuotas, es que simplemente no le corresponde todavía conforme al plan de viabilidad. Insisto, solamente para aquellas deudas que están dentro de este plan no exigible el famoso no adeudo. Para todo lo demás sí", añadió.

"Hay una mala interpretación de la norma porque no estamos cuestionando la jerarquía normativa. Lo que estamos diciendo es que Licencias podría perfectamente entender que, al haberse aprobado el plan de viabilidad y estar estas deudas dentro, no necesito un no adeudo. Es la ley y hay que cumplirla", sentenció.

Federación Peruana de Fútbol se pronuncia sobre caso Sport Boys

A través de un comunicado oficial, la FPF señaló que le suspendieron de manera temporal la licencia a Sport Boys por un período de 10 días debido al incumplimiento por parte de la institución rosada, "al no presentar la constancia de no adeudo emitido por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), entre otros documentos que acrediten que no mantiene deudas pendientes de años anteriores".