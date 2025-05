El pasado miércoles 21 de mayo, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión inicial de la Comisión Disciplinaria de la FPF, que ordenaba que el partido entre Universitario y Sporting Cristal se jugara sin público en el Estadio Monumental. Luego de la apelación presentada por el equipo crema, el organismo convocó una reunión urgente para revisar el caso. En un tiempo récord, optaron por anular la sanción y permitir la presencia de hinchas en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2024. Esta decisión generó diversas reacciones y críticas. Uno de los que se manifestó fue Leao Butrón.

En una entrevista con el programa 'Negrini lo sabe' de Radio Ovación, el actual gerente de academias y franquicias de Alianza Lima cuestionó duramente la decisión adoptada por el Tribunal de Apelaciones y señaló que esta temporada el torneo peruano ya quedó manchado. Asimismo, criticó la injerencia de la Policía Nacional del Perú en este caso.

Leao Butrón se refirió a la decisión del Tribunal de Apelaciones en el caso de Universitario

"Sigo pensando que la última decisión del Tribunal de Apelaciones cometió un grave error, fue vergonzoso y poco serio, y no tengo ninguna duda que ya manchó el campeonato de este año como lo hizo el arbitraje en el 2024, sobre todo con sus malos cobros en el Apertura. Acá hubo un perjuicio económico y deportivo contra tres clubes como Alianza, Cristal y Boys, y mientras tanto salió favorecido la 'U'", declaró.

El exarquero de Alianza Lima señaló que Universitario aplicó amenazas para ser escuchados y favorecidos ante la sanción, en primera instancia, de la Comisión Disciplinaria.

"Hoy en día, vemos cómo está este tema de la extorsión en la sociedad, pues bien, lo que acaba de suceder para que se anule una resolución prácticamente aplicaron la misma figura porque salieron y amenazaron a una institución al decir que 'va a pasar esto', o sea si no me gusta lo que decidas, la gente irá con todo", indicó.

Leao Butrón criticó comunicado de la Policía Nacional

Por otro lado, el tres veces campeón con Alianza Lima aseguró que la PNP se autosaboteó con el comunicado que publicaron y que fue "vergonzoso". Como se recuerda, la policía emitió un documento en el que solicitó que el partido entre Universitario y Sporting Cristal se juegue con público y, en el caso de que se dispute a estadio vacío, responsabilizaron a Miguel Grau, presidente de la Comisión Disciplinaria, si algo sucedía.

"Yo no quiero que esto se haga personal, porque siempre defenderé a la policía, incluso muchas veces colaboro con ellos acudiendo para alguna inauguración, mi respeto siempre para ellos, pero esta vez con ese comunicado se autosabotearon, por donde se vea fue vergonzoso, y acá no habrá ninguna investigación porque entre ellos 'no se van a comer'. Acá cometieron injerencia política y, seguramente, no pasará nada", indicó Butrón.

El exguardameta de la San Martín pidió más transparencia en el fútbol peruano y remarcó que Alianza Lima apeló antes sobre un caso que tiene en proceso y no obtuvo respuesta ahora ahora, caso contrario con lo que pasó con Universitario en los últimos días.

"Yo no sé las acciones que tomará Alianza Lima porque eso lo ve la gerencia y el área legal del club, pero acá solo pedimos que el fútbol sea más transparente, que no se busque la amenaza, ni la ventaja. Es preocupante que Alianza haya apelado el 16 de mayo y este Tribunal de Apelaciones se haya zurrado y resuelto primero el caso de la 'U' que entró una semana después. Realmente no sé cómo van a justificar eso", apuntó.