Alianza Lima recibe malas noticias desde Brasil: Fluminense decidió no vender a Juan Pablo Freytes

Juan Pablo Freytes fue vinculado al Bologna, que habría intentado ficharlo en este mercado de pases. No obstante, desde Brasil comunicaron la inesperada noticia que afectaría a Alianza Lima.

Juan Pablo Freytes no quedará a realizar la pretemporada de Fluminense. Foto: composición LR/Instagram
Alianza Lima recibe terrible noticia desde Brasil y es que Fluminense no llegó a un acuerdo con Bolognia para vender a Juan Pablo Freytes. El argentino no se irá a la liga italiana para este mercado de fichajes, pues según información del periodista Giba Pérez, del portal ge.globo, la institución carioca fue clara sobre la situación del futbolista. De acuerdo a su reporte, no existe ninguna oferta aceptada y Freytes deberá cumplir con su cronograma de pretemporada.

Como se recuerda, hubo conversaciones entre los italianos y brasileños, Alianza habría recibido una cuantiosa cantidad de dinero. No obstante, este hecho perjudicaría los ingresos extras que podrían tener los blanquiazules, más que todo ahora, que vienen reforzando su equipo de cara a lo que será la Liga 1 y Copa Libertadores.

PUEDES VER: Mr. Peet da detalles sobre el próximo fichaje de Pablo Guede para Alianza Lima: “Las conversaciones están muy avanzadas”

Juan Pablo Freytes no será vendido a Bolognia

"Nos comunicamos con Fluminense por esta información y la respuesta fue que ‘no hay venta de Freytes. Él se presentará según lo programado el día 8", expreso el periodista vía redes sociales. Esto implicaría que Alianza no perciba el 30 % de dicha transferencia, ya que mantiene ese porcentaje de su carta pase.

De este modo, Freytes permanecerá en Río de Janeiro, al menos de manera momentánea. Cabe señalar que la primera propuesta del Bologna, cercana a los 5 millones de euros, fue desestimada por el ‘Flu’, que espera recibir entre 7 y 8 millones por la transferencia del defensor. Por ello, no se descarta que aparezcan nuevas ofertas por el exjugador de Alianza Lima; sin embargo, por ahora deberá incorporarse a la pretemporada con su actual club.

Freytes se queda en Fluminense. Foto: X

PUEDES VER: Programación de la Serie Río de La Plata 2026: con Alianza Lima, River Plate y Colo Colo, calendario completo del torneo amistoso de verano

¿Cuánto dinero se hubiera llevado Alianza si la venta de Freytes se concretaba?

Como se mencionó líneas más arriba, los íntimos reciben el 30 %, por lo que se estarían llevando un dinero extra de 2,4 millones de euros, esto, cabe precisar, si se concretase una transferencia por 8 millones de euros.

