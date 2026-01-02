FC Cajamarca es uno de los equipos que más viene llamando la atención en este mercado de fichajes. Lejos de pasar desapercibido, el club recién ascendido a la Liga 1 está acaparando titulares por su ambicioso proyecto deportivo al que ya ha sumado a jugadores como Hernán Barcos o Pablo Lavandeira, además de tener en la mira a otros futbolistas 'rankeados'.

El conjunto azul y oro, que logró el ascenso tras proclamarse campeón de la Liga 2, no quiere ser ave de paso en la máxima categoría. Así lo dejó en claro su presidente, Omar Zavaleta, quien señaló que no se conformará con lograr la permanencia, sino que irá en busca de una histórica clasificación a un torneo internacional.

Presidente de FC Cajamarca: "Ojalá llegar a Sudamericana o Libertadores"

"El objetivo, así como el de los 18 clubes que vamos a participar, es (clasificar a) un torneo internacional. Ojalá, con la bendición de Dios, (llegar a) una Sudamericana, una Libertadores. ¿Por qué no soñar? No es fácil, obviamente. Tampoco difícil si nos organizamos todos desde la dirigencia, los futbolistas y el comando técnico. Podemos lograrlo", declaró el directivo en diálogo con Exitosa.

"Siempre me dicen que el primer objetivo es mantener (la categoría). Eso sí lo tengo claro, pero yo quiero algo más", agregó Zavaleta acerca de las aspiraciones que tiene para esta temporada.

¿A qué jugadores ha fichado FC Cajamarca?

Hasta el momento, estos son los refuerzos que ha contratado FC Cajamarca y ya fueron anunciados de forma oficial.

Hernán Barcos (delantero)

Jonathan Betancourt (extremo)

Pablo Lavandeira (mediocampista)

Samuel Aspajo (arquero)

Alexis Rodas (defensa)

Matías Almirón (defensa).

Otros nombres que se sumarían en los próximos días son los de Tomás Andrade, Arley Rodríguez, Sebastien Pineau, Pablo Míguez, Brandon Palacios, José Gallardo, Mauricio Arrasco, Carlos Gómez y Enmanuel Páucar.