Hace unos días, Agustín Lozano adelantó las elecciones en la FPF buscando su reelección. Las comisiones debían llevarse a cabo a finales del 2025; sin embargo, ahora se realizarán el 18 de agosto. Uno de los que se manifestó sobre ello fue Leao Butrón, actual gerente de Academias y Franquicias de Alianza Lima. El exportero de la selección peruana criticó la extensión del mandado de Lozano y cuestionó su gestión.

En una entrevista para Radio Ovación, Leao Butrón extendió su crítica a la FPF mientras hablaba del triunfo de Alianza Lima por 2-1 sobre Juan Pablo II en Trujillo por la fecha 3 del Torneo Clausura.

Leao Butrón y su crítica a la FPF de Agustín Lozano

"Me sorprendió el estado de la cancha, normalmente está en buen estado, pero la dificultad fue para los dos equipos. Alianza estuvo con bajas pese a que tiene un buen plantel, el primer tiempo se complicó pero luego manejó el partido. (...) Ya hay varias cosas que uno siente no están bien en la FPF, hay problemas no solo administrativos sino deportivos. Hay cosas por mejorar", sostuvo.

Tras ello, el exguardameta de 48 años fue consultado por la reelección de Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol y aseguró que le parece cuestionable que los mismos equipos apoyen siempre esta gestión.

Además, aseguró que el mandato de Lozano no ha ayudado a mejorar el fútbol peruano, pues cada fecha en la Liga 1 se ven decisiones polémicas de los árbitros y modificaciones inesperadas en resoluciones para favorecer a determinados equipos.

"No sé el tema de estatutos, pero me resulta raro que clubes de diferentes partes del país que no tienen un peso importante económico ni social, tengan la misma valía en votos para mantener a una presidencia. Cada quien tendría que tener una participación de acuerdo a cómo están en el tiempo. Hay cosas que no se ven, y vemos que hay malos arbitrajes, ayudas en resoluciones. Creo que no se mide con la misma vara a todos. Todos sospechan de todos", finalizó.