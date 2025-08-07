HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Deportes

Antonio Rizola y su dura autocrítica tras derrota de Perú por la Copa Panamericana de Vóley: “Faltó 5 años de trabajo como Puerto Rico”

La selección peruana de vóley cayó 3-0 ante Puerto Rico en la Copa Panamericana de Vóley 2025. A pesar de la derrota, el equipo logró avanzar a cuartos de final.

Antonio Rizola analizó el desempeño de sus jugadoras tras la derrota de Perú contra Puerto Rico. Foto: captura de La Cátedra Deportes
Antonio Rizola analizó el desempeño de sus jugadoras tras la derrota de Perú contra Puerto Rico. Foto: captura de La Cátedra Deportes

El pasado miércoles 6, la selección peruana de vóley cayó 3-0 ante Puerto Rico por la Copa Panamericana de Vóley 2025. Las dirigidas por Antonio Rizola no lograron contener el poderoso ataque de las centroamericanas, aunque lograron avanzar a los cuartos de final del torneo. Al finalizar el encuentro, el entrenador fue autocrítico al analizar el rendimiento de su equipo.

Rizola destacó que la diferencia entre ambos equipos radica en el tiempo de trabajo, remarcando que "Faltó 5 años de trabajo como Puerto Rico”. A pesar de la derrota, Perú se encuentra en la segunda posición del grupo A, solo por debajo de las puertorriqueñas.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras derrota de Perú ante Puerto Rico

lr.pe

Antonio Rizola y su dura autocrítica tras derrota de Perú frente a Puerto Rico por la Copa Panamericana

“Faltó un equipo más experimentado, un equipo que está en el campeonato mundial, faltó cinco años de trabajo como tiene Puerto Rico juntos, son más de cinco años, la superioridad de Puerto Rico en este momento es evidente, no se puede esconder eso. Nosotros intentamos de hacerlo mejor en el segundo set y lo hicimos, pero ellos tienen estructura de conjunto mejor que la nuestra, por eso el resultado, a mi opinión, es normal”, explicó en un primer momento.

“El balance de hoy es que Puerto Rico está en su límite, este es el voleibol de ellos, el mejor de ellos, porque ellos están a quince días del campeonato mundial, nosotros estamos en preparación para el próximo año clasificar a un campeonato mundial", agregó.

PUEDES VER: Sandra Ostos y su cruda confesión tras derrota de Perú ante Puerto Rico por la Copa Panamericana de Vóley: "No estaba en mi 100%"

lr.pe

¿Cómo está Perú en la tabla de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Tras su primera caída en el torneo, la selección peruana descendió al segundo puesto del Grupo A en la Copa Panamericana de Vóley 2025.

Grupo APJPGPPSG:SPPuntos
Puerto Rico3309:213
Perú4319:612
México2114:36
Cuba2024:64
Costa Rica3030:90
Notas relacionadas
Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras derrota de Perú ante Puerto Rico

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras derrota de Perú ante Puerto Rico

LEER MÁS
Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

LEER MÁS
Sandra Ostos y su cruda confesión tras derrota de Perú ante Puerto Rico por la Copa Panamericana de Vóley: "No estaba en mi 100%"

Sandra Ostos y su cruda confesión tras derrota de Perú ante Puerto Rico por la Copa Panamericana de Vóley: "No estaba en mi 100%"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras derrota de Perú ante Puerto Rico

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras derrota de Perú ante Puerto Rico

LEER MÁS
Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

LEER MÁS
De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

LEER MÁS
Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

LEER MÁS
Roberto Guizasola le deja sorpresivo recado a Reimond Manco para limar asperezas tras polémicas: "Te saluda tu jefe"

Roberto Guizasola le deja sorpresivo recado a Reimond Manco para limar asperezas tras polémicas: "Te saluda tu jefe"

LEER MÁS
Perú es una máquina: Matadoras aplastaron 3-0 a Costa Rica y están a un paso de la fase final de la Copa Panamericana de Vóley

Perú es una máquina: Matadoras aplastaron 3-0 a Costa Rica y están a un paso de la fase final de la Copa Panamericana de Vóley

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Deportes

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Sandra Ostos y su cruda confesión tras derrota de Perú ante Puerto Rico por la Copa Panamericana de Vóley: "No estaba en mi 100%"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota