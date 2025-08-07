Antonio Rizola y su dura autocrítica tras derrota de Perú por la Copa Panamericana de Vóley: “Faltó 5 años de trabajo como Puerto Rico”
La selección peruana de vóley cayó 3-0 ante Puerto Rico en la Copa Panamericana de Vóley 2025. A pesar de la derrota, el equipo logró avanzar a cuartos de final.
El pasado miércoles 6, la selección peruana de vóley cayó 3-0 ante Puerto Rico por la Copa Panamericana de Vóley 2025. Las dirigidas por Antonio Rizola no lograron contener el poderoso ataque de las centroamericanas, aunque lograron avanzar a los cuartos de final del torneo. Al finalizar el encuentro, el entrenador fue autocrítico al analizar el rendimiento de su equipo.
Rizola destacó que la diferencia entre ambos equipos radica en el tiempo de trabajo, remarcando que "Faltó 5 años de trabajo como Puerto Rico”. A pesar de la derrota, Perú se encuentra en la segunda posición del grupo A, solo por debajo de las puertorriqueñas.
“Faltó un equipo más experimentado, un equipo que está en el campeonato mundial, faltó cinco años de trabajo como tiene Puerto Rico juntos, son más de cinco años, la superioridad de Puerto Rico en este momento es evidente, no se puede esconder eso. Nosotros intentamos de hacerlo mejor en el segundo set y lo hicimos, pero ellos tienen estructura de conjunto mejor que la nuestra, por eso el resultado, a mi opinión, es normal”, explicó en un primer momento.
“El balance de hoy es que Puerto Rico está en su límite, este es el voleibol de ellos, el mejor de ellos, porque ellos están a quince días del campeonato mundial, nosotros estamos en preparación para el próximo año clasificar a un campeonato mundial", agregó.
¿Cómo está Perú en la tabla de la Copa Panamericana de Vóley 2025?
Tras su primera caída en el torneo, la selección peruana descendió al segundo puesto del Grupo A en la Copa Panamericana de Vóley 2025.
|Grupo A
|PJ
|PG
|PP
|SG:SP
|Puntos
|Puerto Rico
|3
|3
|0
|9:2
|13
|Perú
|4
|3
|1
|9:6
|12
|México
|2
|1
|1
|4:3
|6
|Cuba
|2
|0
|2
|4:6
|4
|Costa Rica
|3
|0
|3
|0:9
|0