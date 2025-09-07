Carlos Alcaraz logró su sexto Grand Slam luego de derrotar a Jannik Sinner

¡Recupera el reinado! En su tercera final de Grand Slam consecutiva, el español Carlos Alcaraz derrotó al italiano Jannik Sinner con parciales 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en poco más de dos horas y media de partido y se proclamó campeón del US Open de Estados Unidos por segunda vez.

Con tan solo 22 años, Alcaraz consigue su sexto Grand Slam y además se tomó una doble revancha luego de su derrota de julio en Wimbledon y lo desbancó del primer lugar del ránking de la ATP, que el italiano ocupaba desde junio de 2024.

Debido a la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el compromiso tuvo un retraso. Alcaraz se quedó con el primer set y supo frenar los ataques del italiano, que reaccionó en el segundo juego. Sinner elevó su ritmo para igualar el marcador. Para el tercer asalto nuevamente Alcaraz tomó la iniciativa superando con potencia y velocidad a su rival. El cuarto fue el más parejo de todos, pero el español supo mostrar solidez para quedarse con el título.

Luego del festejo, el campeón no quiso perder la oportunidad de felicitar a su rival y agradecer a su familia por todo el apoyo.

“Es increíble lo que estás haciendo durante todo el año. Grandísimo el nivel que has alcanzado. Te veo más a ti que a mi familia (risas). Es un placer compartir todas las zonas de los torneos contigo. Sé que estás mejorando mucho, quiero darte la enhorabuena por tu rendimiento en el año”, comentó Alcaraz en referencia a Sinner.

Continuó dando las gracias a toda su familia y equipo. “Soy un afortunado de estar rodeado por la familia y equipo que tengo. Hacéis un esfuerzo enorme para que mejore como tenista y como persona. Todo lo que estoy consiguiendo es gracias a vosotros. Muchas gracias a todos”, indicó.