HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Deportes

Jugador agrede a árbitra luego de que lo sancionara con tarjeta roja en partido de torneo de Colombia: futbolista negó agresión pese a video

Javier Bolívar, el futbolista expulsado, emitió un comunicado en redes sociales en el que negó la agresión registrada en video en vivo.

Jugador colombiano agrede a árbitra.
Jugador colombiano agrede a árbitra. | Composición Lr/Difusión

En un partido entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracata, por el Torneo Nacional Interclubes Primera C 2025, también llamado Liga Primera C, ocurrió un hecho que desató indignación en redes sociales. La árbitra Vanessa Ceballos mostró la tarjeta roja a Javier Bolívar y lo expulsó del encuentro. El jugador reaccionó de la peor manera: la agredió. El incidente, captado por las cámaras, se viralizó de inmediato y provocó repudio dentro y fuera del ámbito deportivo.

Tras la agresión, Ceballos respondió con una patada a Bolívar e intentó atacarlo nuevamente, pero fue contenida por varios jugadores, quienes la sujetaron y alejaron al agresor.

PUEDES VER: Conmoción en Colombia: jugador de Atlético Nacional y la selección se desplomó en pleno partido

lr.pe

Jugador del Real Alianza Aracataca niega la agresión a árbitra captada en video en vivo

El jugador Javier Bolívar, a través de un comunicado compartido en Facebook, negó haber agredido a la árbitra Vanessa Ceballos. "Quiero dejar absolutamente claro que en ningún momento existió una agresión física hacia la árbitra. Sin embargo, comprendo que mi gesto resultó ofensivo y dio una imagen contraria a los valores del futbol y del respeto".

En su lugar, llamo a su acción de la siguiente forma: "Al intentar de manera necia retirarle el pito de la boca a la árbitra, actué de forma equivocada, enviando un mensaje negativo que nunca debió ocurrir". Además, el jugador pidió disculpas a la mujer y a su familia por lo sucedido

La publicación fue respaldada y compartida por su club, Real Alianza Aracataca, pero recibió duras críticas en redes sociales.

larepublica.pe
Notas relacionadas
Peruano Luis Ramos confirmó discusión en el túnel pese a gol en derrota de América de Cali: "La calentura entre nosotros queda en la cancha"

Peruano Luis Ramos confirmó discusión en el túnel pese a gol en derrota de América de Cali: "La calentura entre nosotros queda en la cancha"

LEER MÁS
Alejandro Restrepo, ex-DT de Alianza Lima, se quiebra tras perder otra final en Colombia: "Acá estoy para dar la cara"

Alejandro Restrepo, ex-DT de Alianza Lima, se quiebra tras perder otra final en Colombia: "Acá estoy para dar la cara"

LEER MÁS
Alejandro Restrepo, extécnico de Alianza Lima, cosecha elogios en Colombia tras llegar a la final con Medellín: "Hoy por hoy es el mejor"

Alejandro Restrepo, extécnico de Alianza Lima, cosecha elogios en Colombia tras llegar a la final con Medellín: "Hoy por hoy es el mejor"

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 vía América TV: hora, alineaciones y cómo ver la transmisión por TV y ONLINE

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 vía América TV: hora, alineaciones y cómo ver la transmisión por TV y ONLINE

LEER MÁS
'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: "Se dio una situación incómoda"

'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: "Se dio una situación incómoda"

LEER MÁS
'Chicho' Salas le responde a Jefferson Farfán tras acusarlo de sacar a Wilmer Aguirre de Alianza Lima: "Confundió la amistad"

'Chicho' Salas le responde a Jefferson Farfán tras acusarlo de sacar a Wilmer Aguirre de Alianza Lima: "Confundió la amistad"

LEER MÁS
Alineaciones de Brasil contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Alineaciones de Brasil contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
¿A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY EN VIVO por las Eliminatorias? Ver a Lionel Messi vía Telefe y TyC Sports

¿A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY EN VIVO por las Eliminatorias? Ver a Lionel Messi vía Telefe y TyC Sports

LEER MÁS
[Venevisión] Juego de la Vinotinto vs Argentina EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 online GRATIS

[Venevisión] Juego de la Vinotinto vs Argentina EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 online GRATIS

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Deportes

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota