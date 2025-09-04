En un partido entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracata, por el Torneo Nacional Interclubes Primera C 2025, también llamado Liga Primera C, ocurrió un hecho que desató indignación en redes sociales. La árbitra Vanessa Ceballos mostró la tarjeta roja a Javier Bolívar y lo expulsó del encuentro. El jugador reaccionó de la peor manera: la agredió. El incidente, captado por las cámaras, se viralizó de inmediato y provocó repudio dentro y fuera del ámbito deportivo.

Tras la agresión, Ceballos respondió con una patada a Bolívar e intentó atacarlo nuevamente, pero fue contenida por varios jugadores, quienes la sujetaron y alejaron al agresor.

Jugador del Real Alianza Aracataca niega la agresión a árbitra captada en video en vivo

El jugador Javier Bolívar, a través de un comunicado compartido en Facebook, negó haber agredido a la árbitra Vanessa Ceballos. "Quiero dejar absolutamente claro que en ningún momento existió una agresión física hacia la árbitra. Sin embargo, comprendo que mi gesto resultó ofensivo y dio una imagen contraria a los valores del futbol y del respeto".

En su lugar, llamo a su acción de la siguiente forma: "Al intentar de manera necia retirarle el pito de la boca a la árbitra, actué de forma equivocada, enviando un mensaje negativo que nunca debió ocurrir". Además, el jugador pidió disculpas a la mujer y a su familia por lo sucedido

La publicación fue respaldada y compartida por su club, Real Alianza Aracataca, pero recibió duras críticas en redes sociales.