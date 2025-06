¡Atención, Perú! Este es el polémico árbitro que fue sancionado por Conmebol y dirigirá por segunda vez el duelo contra Ecuador

Perú se mide a Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez saldrá con la obligación de ganar el partido ante el sublíder del certamen. El técnico peruano ya tiene el once titular en mente, pero también estará observando cuidadosamente al árbitro del partido. El juez principal encargado del crucial cotejo genera sorpresa, ya que estuvo envuelto en polémicas e incluso fue suspendido por 6 meses por una falta grave en la Conmebol Libertadores.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Es curioso, pero el mismo árbitro dirigió el partido entre Ecuador vs Perú, en Quito, por la octava jornada de las Eliminatorias 2026. En aquella ocasión los locales derrotaron 1-0 al cuadro nacional en un intenso cotejo que puso contra las cuerdas a la oncena nacional.

¿Quién es el polémico árbitro que dirigirá el Perú vs Ecuador?

Andrés Rojas, originario de Colombia, inició su carrera como árbitro en 2017 al obtener la certificación de juez FIFA. A sus 40 años, ha tenido la oportunidad de desempeñarse en importantes torneos internacionales, incluyendo la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, se caracteriza por tener un carácter dubitativo y la facilidad por sacar varias tarjetas en el partido. Rojas, en 2021, estuvo envuelto en una polémica por una mala decisión arbitral e incluso le costó una sanción de 6 meses.

¿Por qué fue castigado por Conmebol?

Es usual que los árbitros tengan miles de errores a lo largo de su trayectoria. Andrés Rojas no ha sido ajeno a esto. No obstante, su carrera quedó ciertamente manchada tras un partido entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021.

Sucede que Rojas anuló un gol válido para Boca Juniors tras revisión del VAR. Posteriormente, Conmebol revisó y analizó su decisión, y llegaron a la conclusión de que tanto él como Derlis López, árbitro del VAR, cometieron graves errores. En este sentido, ambos fueron suspendidos por seis meses fuera de las canchas de fútbol.

Ibáñez calienta la previa del partido

El técnico interino sabe que no existe margen de error en el duelo contra Ecuador. "Sabemos la trascendencia del partido, del rival. Es un rival que nos va a llevar a la exigencia máxima en todos los sentidos pero el plantel está preparado, los jugadores son conscientes, será importante el apoyo del público. Hemos tratado de recuperar a los muchachos que venían de un esfuerzo muy alto en Barranquilla, están bien, están con ganas de llevarse los 3 puntos", dijo en conferencia.

¿Dónde ver el Perú - Ecuador?

El cotejo entre ambas selecciones por las clasificatorias será televisado por las señales de América TV y ATV, en señal abierta, y por Movistar Deportes, por cable. En suelo ecuatoriano, la transmisión estará a cargo de El Canal del Fútbol.