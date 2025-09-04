HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Gianluigi Donnarumma rompe su silencio y explica la verdadera razón por la que decidió dejar el PSG: ''Luis Enrique fue sincero conmigo''

El arquero de 26 años se pronunció sobre su salida del PSG y señaló a Luis Enrique como el principal responsable de la decisión. 

Donnarumma señaló a Luis Enrique como el principal responsable de su salida del PSG.
Donnarumma señaló a Luis Enrique como el principal responsable de su salida del PSG. | Foto: composición LR/Sport

El portero italiano rompió su silencio luego de ser anunciado como nuevo fichaje del Manchester City. En una conferencia de prensa previa al duelo por las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, Donnarumma explicó que la decisión de dejar el París Saint-Germain fue exclusivamente del director técnico español Luis Enrique. Desde el inicio de la pretemporada, le comunicó que no contaría con él.

El portero italiano jugó cuatro temporadas en el PSG. Foto: Independent en Español

El portero italiano jugó cuatro temporadas en el PSG. Foto: Independent en Español

La decisión de Luis Enrique de no contar con Donnarumma

Cuando se le preguntó el por qué terminó abandonando el cuadro francés, el flamante portero del Manchester City no se guardó nada y se sinceró con los medios internacionales sobre la postura que tomó el técnico español: ''Fue directo conmigo desde los primeros días de entrenamiento. No sé si estoy decepcionado, cada uno toma sus propias decisiones y el entrenador tiene que decidir'', comentó.

PUEDES VER: Neuer arremetió contra Donnarumma tras dura lesión en el tobillo a Musiala en el PSG vs Bayern Múnich: "Me acerqué y le dije..."

lr.pe

Cabe recordar que el propio Luis Enrique, antes de la consagración del París Saint-Germain en la Supercopa de Europa ante el Tottenham, había anunciado que ya no contaría con el arquero italiano, pues consideraba que necesitaba a otro en su posición, con características diferentes.

''Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, y aún mejor como persona. Sin embargo, esta es la vida de los futbolistas de alto nivel, yo soy 100% responsable de esta decisión difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tiene que ver con el perfil del portero que mi equipo necesito'', declaró en su momento.

PUEDES VER: Donnarumma metió una terrible patada criminal: se fue expulsado y Mbappé tuvo que calmarlo

lr.pe

Su fichaje al Manchester City de Pep Guardiola

Por otro lado, al ser consultado sobre su fichaje por el Manchester City, señaló con satisfacción que su decisión se debió a que el equipo inglés mostró interés en contar con sus servicios desde que se supo que no continuaría en el PSG.

''Tenía muchas ganas de ir al City porque me querían de verdad. Ser codiciado por un club prestigioso como el City me llena de orgullo, y ser codiciado por uno de los mejores entrenadores del mundo es una sensación indescriptible'', finalizó.

El portero italiano fichó por los 'cityzens' con un contrato de cinco años que le permitirá jugar en el Etihad Stadium hasta el verano del 2030. En esa misma operación se incluyó el traspaso de Ederson al Fenerbahçe de Turquía por 14 millones de euros, lo que facilitó la llegada de Donnarumma al equipo dirigido por Pep Guardiola.

