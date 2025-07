La derrota por 0-3 que el PSG sufrió ante Chelsea, en el partido correspondiente a la gran final del Mundial de Clubes 2025, puso en el centro de las críticas al técnico Luis Enrique. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el DT pasó un momento incómodo cuando un periodista lo llamó "perdedor" como parte de su pregunta, un calificativo al cual no dudó en responder de forma enérgica.

"Me gusta mucho tu pregunta, pero vamos a ver... Perdedor no, aquí no hay perdedores. (Soy) un subcampeón. Es muy diferente. Perdedor es, en la vida, el que se rinde, perdedor es el que no se levanta. Aquí, en el deporte de alto nivel, no hay perdedores", contestó el entrenador español.

¿Qué dijo Luis Enrique sobre las críticas a su trabajo?

Acerca de los cuestionamientos que recibió por la dura derrota pese a que llegaba con el cartel de favorito, Luis Enrique restó importancia a las críticas y aseguró que conoce quiénes son las personas con las que cuenta en los momentos difíciles.

"Es muy bonito saber, y se sabe en los momentos delicados, quién está a tu lado y quién no. No tengo ningún problema, puedo caer mejor o peor. Eso no lo puedo ni quiero controlar, pero tengo la suerte de caer muy bien a todas las personas que me conocen. No sé si estoy siendo demasiado egocéntrico, pero bueno, no pasa nada", agregó.

Luis Enrique explicó incidente con Joao Pedro

En otro momento de la rueda de prensa, el DT contó su versión de los hechos acerca del cruce con el delantero del Chelsea Joao Pedro, a quien fue captado agrediendo al final del partido. Según dijo, su intención era separar a los futbolistas de ambos equipos para evitar que la situación escale a mayores.

"Lo que ha pasado al final del partido es una situación evitable por parte de todos. Yo intento separar a los jugadores, hay tensión. Deberíamos haber evitado todos que la situación fuera a mayores. No tengo ningún problema en hablar", contó.