Además de acostumbrar al Manchester City a pelear por ganar títulos cada temporada, uno de los aspectos que han caracterizado a 'Pep' Guardiola al mando del conjunto ciudadano son los numerosos fichajes realizados en cada mercado de pases para potenciar su plantel. No obstante, esta política estaría a punto de terminarse por pedido del propio DT pese a que en la última temporada el equipo no ganó título alguno.

Lejos de pensar en reforzarse para evitar repetir esta situación, Guardiola acaba de darle al club un 'ultimátum': si no reducen el tamaño de la plantilla, dejará su cargo justo cuando está a punto de cumplir nueve años en el banquillo. Para el español, no es un escenario deseable dejar a algunos de sus dirigidos en las gradas, por más que el exceso de integrantes en el equipo permita cubrir algunas bajas ocasionales por lesión.

Josep Guardiola quiere un plantel más corto en el Manchester City

"Le dije al club que no quiero eso. No quiero dejar a cinco o seis jugadores en la tribuna. No quiero eso. Me voy. Si hacen un plantel más corto, me quedo. Me cuesta dejar a mis jugadores en la tribuna, que no puedan jugar", declaró el técnico en conferencia de prensa.

"No quiero tener 24, 25 o 26 jugadores cuando todos estén en forma. Si tenemos lesiones, mala suerte. Tendremos algunos jugadores para la academia y ya. Necesitamos mantener la emoción equilibrada, el alma del equipo en alza y crear conexiones entre nosotros. algo que esta temporada perdimos un poco", añadió 'Pep'.

¿Cuántos jugadores tiene Manchester City?

Manchester City terminará la presente temporada del fútbol europeo con una plantilla compuesta por 28 jugadores, sin contar al mediocampista Rodri (lesionado desde septiembre). La única baja ya confirmada de antemano es la de Kevin De Bruyne.